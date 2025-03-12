Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон — при условии, что то же сделает Россия. Таков итог переговоров американской и украинской делегаций, которые прошли в Джидде. А Reuters и Bloomberg сообщили со ссылкой на источники, что в Москву на неделе может прилететь спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Собрали первые реакции политиков на новости из Саудовской Аравии. Большинство написали в соцсетях, что «мяч теперь находится на стороне России».

Госсекретарь США Марко Рубио:

Сегодня [11 марта] был хороший день для мира. Благодаря лидерству @POTUS [президента США] и любезному гостеприимству наследного принца Мухаммеда бен Салмана мы приблизились еще на один шаг к достижению прочного мира для Украины. Теперь мяч на стороне России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига:

Почему важно именно такое временное прекращение огня — потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению ***** [военного конфликта] справедливым способом. Это также шаг, демонстрирующий, кто действительно заинтересован в мире. Важно также, что в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказания военной помощи Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон:

Я приветствую прогресс, который был достигнут в Джидде во время дискуссии между Соединенными Штатами Америки и Украиной, особенно насчет идеи о возможном 30-дневном прекращении огня. Мяч, как всегда, на стороне России. Франция и ее партнеры по-прежнему привержены прочному и продолжительному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

Мы приветствуем новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение по соглашению о прекращении огня и возобновлению обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США. Это позитивное развитие, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру. Мяч теперь на стороне России. Евросоюз готов в полной мере сыграть свою роль вместе с партнерами в предстоящих мирных переговорах.

Президент Молдовы Майя Санду:

Молдова приветствует переговоры в Джидде и усилия, направленные на достижение справедливого и долгосрочного мира. Мы высоко оцениваем приверженность США и Украины, включая их предложение о 30-дневном прекращении огня. Путь к миру требует мужества и реальных гарантий безопасности для Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер:

Я тепло приветствую сегодняшнее соглашение и поздравляю президента Трампа и президента Зеленского с этим замечательным прорывом. Как заявили и американская, и украинская делегации, мяч теперь на стороне России.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон:

Прекрасная новость о том, что Украина пришла к согласию с США по прекращению огня и поздравления всем переговорщикам, включая саудовских хозяев.

При таких условиях Украина может рассчитывать на процветающее будущее как независимая и суверенная страна. У них есть перспектива долгосрочного экономического партнерства с самой могущественной страной в мире, подкрепленная европейскими силами по обеспечению безопасности в Украине во главе с Британией и Францией.

Украинцы доказали, что они могут заключить мир. Теперь дело за Кремлем — подписаться под планом Трампа или столкнуться с последствиями. Если Путин откажется, мы поймем, что он не настроен всерьез по отношению к миру и никогда не был.

Глава МИД России Сергей Лавров (из интервью американским блогерам, взятого накануне):

В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей. Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались.