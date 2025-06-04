Транспортная полиция проверяет информацию о похищении мужчины в Москве. Об этом говорится в телеграм-канале УТ МВД России по ЦФО.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о противоправных действиях в отношении человека на Ярославском вокзале г. Москвы», — сообщили в ведомстве.

На видео, опубликованном телеграм-каналами Baza и 112, видно, как мужчину за руки и ноги тащат через здание вокзала и запихивают в багажник авто с мигалкой и номерами АМР. Мужчина в это время зовет на помощь и кричит: «Это не полиция!».

MSK1.RU со ссылкой на очевидцев также писал, похищенного «затолкали в багажник черного Mercedes с «синим ведерком» на крыше».

По данным «Осторожно, новости», похищенный — 39-летний предприниматель Арег Щепихин, ранее опубликовавший несколько видео с оскорблением в адрес чеченцев и мусульман, последняя запись была размещена 2 июня. Телеграм-канал отмечает, что Щепихин еще год назад говорил знакомым «о преследовании» и просил помощи.

Позже «112» сообщил, что, по предварительным данным, на 19 км Киевского шоссе сотрудники полиции задержали автомобиль, на котором похитили бизнесмена.

«Помимо водителя, в салоне находятся два пассажира. Есть ли среди них похищенный — выясняют сотрудники», — сказано в сообщении телеграм-канала.

Как рассказал «Осторожно, новости» друг детства похищенного, летом 2024 года мужчина внезапно вышел на связь и попросил помощи: «Позвонил, сказал, что нужна помощь. Говорю, а что случилось? Он ответил: «Они смотрят, дистанционно следят». Какие-то наркоманы, дистанционно на него смотрят. Прислал какие-то фотографии».

Бизнесмен также присылал друзьям видео про бесконтактный бой, рассказывал, что человека можно убить взглядом, пишет телеграм-канал.

Знакомый предпринимателя рассказал, что у него есть бывшая жена и маленький сын.

На странице Щепихина в социальных сетях говорится, что он состоит в «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства». На его странице также упоминались школы стартапов, сообщества блогеров, мужчина публиковал фотографии с разными чиновниками и знаменитостями.