В Москве и Подмосковье в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы 9 мая и мерами безопасности ограничили работу мобильного интернета. О перебоях в работе предупредили операторы связи, приложения банков, такси, самокатов, сервисы доставки еды, многие магазины и кафе принимают только наличные деньги, некоторые временно закрылись из-за невозможности провести оплату картами через терминалы.

Мобильные операторы и банки с утра 7 мая успели разослать клиентам предупреждения о перебоях со связью с 7 по 9 мая, передает агентство «Москва». Уже к 9 утра, по данным «Осторожно, новости», операторы МТС и «Билайн» фиксировали резкий рост числа жалоб на проблемы со связью и доступом к сети.

Канал MSK1.RU сообщил о скоплении большого количества военных в центре столицы, где затем прошла финальная репетиция парада Победы, и написал, что мобильный интернет там перестал работать совсем. По выражению журналистов канала, москвичам устроили «цифровой детокс».

На фоне отключения интернета москвичи и жители области стали сталкиваться с тем, что не могут войти в банковские приложения, совершать финансовые операции, в том числе через некоторые банкоматы и терминалы, воспользоваться сервисами доставки и вызова такси.

Маркетплейсы из-за сбоев советуют покупателям подключаться к Wi-Fi и делать снимки QR-кодов для получения заказов. Некоторые площадки предупредили об ограничениях курьерской доставки и рекомендовали выбирать доставку в пункты выдачи.

Ранее Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая из-за обеспечения безопасности. Среди прочих предупреждения о перебоях выпустили сервисы «Яндекса», МТС, онлайн-кинотеатр IVI, Сбербанк, сервис «Самокат», перечисляет РИА Новости. Продуктовая сеть «ВкусВилл» уведомила, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру.

Об ограничениях предупредили в телеграм-канале СБП и принесли извинения за неудобства.

«В связи с возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн», — сказано в релизе.

В Сбербанке и ВТБ подтвердили РБК, что ограничения интернета могут влиять на работу банковских устройств и в этом случае рекомендовали клиентам подключиться к сети Wi-Fi или повторить операцию позднее.

«Приложения банка могут быть недоступны. <…> Также могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводной канал связи», — сказали сайту в Сбербанке.

То же самое заявили в ВТБ, при этом отметив, что банкоматы в отделениях банка работают штатно.

В Москве на фоне ограничений, вызванных в том числе репетицией парада, и из-за нехватки свободных машин в Москве резко выросли цены на такси в приложении «Яндекс Go», выяснил корреспондент РИА Новости. Для некоторых маршрутов недоступны один или сразу несколько тарифов, а коэффициент повышенного спроса на поездку составляет 1,6 от начальной цены.

В пресс-службе «Яндекса» признали, что пассажиры могут сталкиваться с трудностями при заказе такси. «Если не удается заказать такси, рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или подождать, пока соединение восстановится», — сказали там агентству.

В пресс-службе добавили, что при сбоях в работе связи могут быть временно недоступны старт и завершение аренды машин каршеринга и самокатов. «Специалисты службы поддержки помогут завершить аренду или пересчитать оплату, но во время сбоев им может требоваться больше времени на обработку обращений», — уточнили в «Яндексе».

В Кремле призвали отнестись с пониманием к ограничению работы мобильного интернета в дни празднования 80-летия Победы.

«Это не сбои. Это ограничения в работе мобильного интернета — по понятным причинам. Конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться. Мы все с вами как москвичи, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами. Вместе с тем мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, в те дни, когда в Москве будут находиться гости празднования юбилея Победы, то есть до 10 мая включительно, «нужно быть готовыми к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета». Он дал понять, что конкретных интервалов по времени, когда вводятся ограничения, нет, их вводят «по мере необходимости».

Вслед за Москвой и Подмосковьем власти российских регионов также предупреждают, что ограничат работу мобильного интернета в праздничные дни. Об этом, в частности, сообщили, в Воронежской, Тверской областях, в Чувашии и Ярославле.