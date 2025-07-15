Первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к исполняющему обязанности министра транспорта Андрею Никитину с предложением разрешить мотоциклистам бесплатно ездить по платным дорогам. Документ есть в распоряжении RTVI.

«Мотоциклисты — полноправные участники дорожного движения. Но они платят за проезд по платным дорогам столько же, сколько и автомобилисты. Хотя мотоцикл оказывает гораздо меньшую нагрузку на дорожное полотно. Это несправедливо. Мы предлагаем простые и недорогие меры, чтобы поддержать мотоциклистов и сделать их передвижение по стране комфортнее», — заявил депутат.

Гусев включил в документ ответ Минтранса из мая 2025 года. В нем говорится, что из-за технических ограничений систем оплаты невозможно распознавать мотоциклы как отдельную категорию транспортных средств и устанавливать для них отдельные тарифы.

Депутат предложил временное решение проблемы: пока не устранят технические ограничения, разрешить мотоциклистам бесплатный проезд по платным дорогам, установить укороченные шлагбаумы в пунктах взимания платы и информировать владельцев байков о бесплатном проезде через информационное табло.

Когда пункты оснастят технологией для распознавания мотоциклов, для них можно будет ввести специальный тариф — 50% от стоимости проезда для легковых машин, сообщил Гусев.

Подобная инициатива выдвигается не в первый раз. Например, в 2024 году представители ЛДПР и «Единой России» (в разное время) предложили Минтрансу снизить цену проезда для мотоциклистов.

На 1 июля 2024 года в России насчитывалось 2,18 млн мотоциклов, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата». Больше всего их на Кубани, в Москве и Саратовской области. В первой половине прошлого года продажи новых мотоциклов увеличились на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а подержанных — на 9%. При этом открытых данных о том, сколько по платным дорогам проезжает мотоциклов, нет, отмечал «Ъ».