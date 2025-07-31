Сопрезиденты Никарагуа супруги Даниэль Ортега и Росарио Мурильо заявили от имени правительства и народа своей страны о признании Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей неотъемлемой частью России. Об этом говорится в их «послании поддержки и солидарности» российскому президенту Владимиру Путину, копию которого опубликовал Canal 4.

Как сказано в обращении, в Никарагуа «твердо признают и поддерживают героическую борьбу, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО». Сопрезиденты отметили, что российская сторона проводит СВО «в целях защиты жизни своего народа, защиты законных территорий России, а также защиты ее суверенитета и территориальной целостности».

«От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации», — говорится в документе.

В послании Путину, которого Ортега и Мурильо называют «дорогим братом и товарищем», они выражают уверенность в «победе России над этими силами зла, над гегемоническими державами, над фашизмом». «Победа России — это победа человечества», — резюмировали главы Никарагуа.

Заявление руководителей латиноамериканской республики прокомментировал политолог Сергей Марков. По его мнению, решение властей Никарагуа хоть и позитивно, но «не так и важно».

«Никарагуа — это социалистическая страна, она сделала это в рамках общей борьбы с мировым олигархическим империализмом. При этом Никарагуа давно является союзником и другом России. В Крыму работает консульство Никарагуа», — сообщил Марков.

В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдумов. Украина не признала эти результаты, считая их нарушением своего суверенитета.

Еще в феврале 2022 года Никарагуа поддержала независимость ДНР и ЛНР. Такую же позицию заняли Сирия, Северная Корея, Абхазия, Южная Осетия. Большинство стран-членов ООН продолжают выступать за территориальную целостность Украины.