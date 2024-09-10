Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев подтвердил, что женился на уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Об этом он рассказал 10 сентября в эфире «Царьграда» телеведущему Юрию Пронько.

В ходе обсуждения главных тем дня Пронько отметил, что хотя обычно не затрагивает в эфире чью-либо личную жизнь, но в этот раз не смог обойти стороной новость, на которую отреагировали «и многие уважаемые люди».

«Да, я женился. Я обещал вам ответить первому — я отвечаю: это произошло. Моя избранница, моя супруга — Мария Алексеевна Львова-Белова, самый близкий и дорогой для меня человек. Несчастье в виде наших разводов — позади. А теперь произошло рождение новой семьи», — ответил Малофеев.

Он поблагодарил всех, кто поздравил его с новым браком, но попросил больше не обсуждать эту тему. Глава телеканала добавил, что сейчас «тяжелое время», когда возникает много общественно-политических вопросов, а «для личной радости остается только небольшое время дома».

О свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой 8 сентября сообщил телеграм-канал Baza. По информации канала, торжество, на котором присутствовало более ста человек, прошло в элитном подмосковном поселке Довиль в Одинцовском районе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда журналисты попытались узнать у него об этом бракосочетании, отказался обсуждать личную жизнь детского омбудсмена. «Поэтому я в данном случае ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос. Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», — сказал представитель Кремля.

Для каждого из молодоженов это не первый брак. Мария Львова-Белова ранее была замужем за священником Павлом Когельманом, с которым она обвенчалась в 2003 году. Об их разводе не сообщалось. Супруги воспитывали девятерых детей, четверо из которых — приемные.

Константин Малофеев в августе 2023 года развелся с адвокатом Ириной Вильтер после 20 лет брака, у них трое детей.