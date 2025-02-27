Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Белорусский лидер рассказал о готовящейся поездке в Москву, а также ответил на вопросы о переговорах Москвы и Вашингтона, договоренностях по урегулированию российско-украинского конфликта и о размещении европейских миротворцев на Украине. Главные заявления Лукашенко — в материале RTVI.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, интервью продлилось полтора часа. Полная версия разговора будет опубликована позднее.

О поездке в Москву

По словам Лукашенко, во время телефонного звонка с Путиным они обсудили все вопросы «только в общих чертах». Белорусский президент добавил, что более детально обсуждение пройдет при личной встрече в Москве.

«Через неделю мы с ним встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях», — сказал он.

О соглашении Украины и США по редкоземельным металлам

Лукашенко выразил сомнение в искренней заинтересованности американцев в редкоземельных металлах на территории Украины.

«Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с Путиным. — Прим. RTVI), говорю: странно как-то — американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть», — рассказал глава государства.

По словам белорусского лидера, США в рамках соглашения хотят получить от Украины не только редкоземельные металлы, но и природный газ, нефть и др. «Я Путину изложил свою позицию. На что он сказал, что «американцы ломятся в открытую дверь, это есть всё в России, мы можем с ними договориться и работать». А потом публично это озвучил», — рассказал он.

Как считает Лукашенко, предполагаемое присутствие США на Украине, разработка ими полезных ископаемых и строительство предприятий — это «неприятно», поскольку это могла бы делать Россия.

«Да, неприятно, что мощное государство в виде США у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее. Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает», — порассуждал он.

Лукашенко выразил мнение, что соглашение между США и Украиной может настораживать Россию, если договоренности будут выходить за рамки экономических отношений и касаться военной сферы. По его словам, если это будет «чистая экономика», не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием и вооруженными силами, то «почему бы нет?» «Россия спокойно будет работать», — добавил белорусский лидер.

Об участии Украины в переговорах

По словам Лукашенко, на переговорах в Саудовской Аравии участники российской и американской делегаций затронули вопросы Украины «вскользь».

«Потом он (Путин. — Прим. RTVI) продолжил говорить, что украинцы и [президент Украины Владимир] Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: зачем звать [Украину], если там вопросы были России и США <…> Поэтому зачем было звать Украину?» — сказал он.

Лукашенко рассказал, что во время его последнего разговора с Путиным российский лидер подтвердил готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с украинской стороной.

«Что касается договоренностей по Украине, он еще раз подтвердил, я его позицию знаю: „мы за, мы готовы сесть за стол переговоров и вести их по Украине. Если это касается Украины — с украинцами“», — добавил белорусский лидер, заверив, что вопросы Украины никто не будет обсуждать без Киева.

О миротворцах на Украине

Россия не согласится с размещением на территории Украины европейских миротворческих сил, убежден Лукашенко. По его словам, одна из причин заключается в агрессивной позиции европейских государств.

«Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимают очень агрессивную позицию в данный момент <…> Поэтому Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств», — заявил он.

Лукашенко также отметил усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он упомянул переговоры американского лидера с французским президентом Эмманюэлем Макроном и будущую встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.

«Не знаю, удалось Трампу на переговорах с Макроном и Стармером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите они занимают очень агрессивную позицию в отношении», — заявил президент Беларуси.