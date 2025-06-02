В США 1 июня произошел теракт — мужчина закидал коктейлями Молотова участников шествия за освобождение израильских заложников в секторе Газа. Мероприятие проходило в городе Боулдер, штат Колорадо.

Бутылки с зажигательной смесью полетели в демонстрантов, когда они проходили мимо торгового центра Pearl Street Mall. В результате нападения как минимум пять человек в возрасте от 67 до 88 лет получили ожоги. Двоих пострадавших госпитализировали на медицинском вертолете. Нападавший задержан.

Атака на участников марша расценивается как теракт. Об этом заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель.

«Мы знаем о целенаправленном террористическом нападении в Боулдере, штат Колорадо, и проводим тщательное расследование», — написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

CBS News со ссылкой на ФБР сообщило, что напавшим на демонстрантов был 45-летний гражданин Египта Мохамед Сабри Солиман. Во время теракта он кричал «Свободу Палестине!» Солиман приехал в Калифорнию в 2022 году, срок действия его визы истек в феврале 2023 года. В последнее время египтянин жил в городе Колорадо-Спрингс.

Раввин Исраэль Вильгельм рассказал CBS Colorado, что 88-летняя женщина, пострадавшая при нападении, в детстве переехала из Европы в США, спасаясь от преследования нацистов.