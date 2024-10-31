Ранним утром 31 октября украинские дроны массово атаковали порт Бердянска в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, в результате налета пострадали три человека, они госпитализированы. В областном Минздраве уточнили, что пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Повреждена инфраструктура порта, а также частное домовладение и цветочный магазин. В городе ведется разбор завалов. Там же работают сотрудники Следственного комитета России, которые «устанавливают факты агрессии украинского режима против мирных граждан». В администрации Бердянска сообщили, что в связи с атакой 31 октября городские школы, детские сады и другие общественные учреждения не будут работать из соображений безопасности.

Для атаки использовались беспилотники-камикадзе, которые несли «снаряды с большим количеством поражающих элементов», уточнил Балицкий, сославшись на анализ следов от осколков боеприпасов, сброшенных с дронов.

Председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что помимо порта беспилотники атаковали административные здания, где находятся органы местного самоуправления и соцзащиты. В общей сложности было выпущено 10 БПЛА — семь по порту и три по домам мирных жителей, уточнил он.

По словам Рогова, на дронах-камикадзе, выпущенных по Бердянску, была нанесена надпись «Бердянськ — це Україна або руїни» («Бердянск — это Украина или руины»). Атаку на порт и город он назвал «очередным военным преступлением со стороны режима Зеленского».

Рогов назвал Бердянск «главными морскими воротами» Запорожья. Этот город расположен на юге региона на азовском побережье и является курортным. ГУП Запорожской области «Бердянский морской торговый порт» возобновило работу после разминирования 30 июня 2022 года. Весной 2023 года его включили в реестр морских портов России. Порт занимается в основном отгрузкой зерна.