«Ликинский автобусный завод» (ЛиАЗ) перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на рынке. Ранее на четырехдневку по той же причине перешли ГАЗ и КамАЗ, возможное сокращение графика обсуждают и в АвтоВАЗе.

«“Ликинский автобусный завод” с июля перешел на 4-дневный режим работы. Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах», — рассказали РИА Новости в пресс-службе ЛиАЗ.

На заводе пояснили, что сокращенный рабочий график помогает сохранить рабочие места. В то же время, подчеркнули на предприятии, полный соцпакет для сотрудников остается неизменным. Он включает путевки на отдых, дотации на питание, частичную компенсацию платы за детские сады, материальную помощь в сложных ситуациях и многое другое.

«После оживления рынка “Ликинский автобусный завод” вернется к обычному режиму», — добавили в компании.

25 июля КамАЗ сообщил, что с 1 августа переходит на четырехдневную рабочую неделю. При этом подчеркивалось, что это решение «коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки».

По данным предприятия, рынок грузовиков свыше 14 тонн по итогам полугодия сократился почти на 60%. Среди причин — большое количество импортной техники и «денежно-кредитная политика ЦБ».

«Ожидать роста продаж выпущенной в 2025 году техники не приходится. В этой ситуации российские производители грузовой техники вынуждены предпринимать экстраординарные меры по сокращению производства, чтобы сохранить финансовую устойчивость и не прибегать к сокращению персонала. Одной из таких мер является сокращенная рабочая неделя», — говорилось в заявлении.

24 июля Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) сообщил, что в августе перейдет на четырехдневную рабочую неделю «в связи с критическим падением рынка коммерческого транспорта».

В компании отметили, что из-за высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к финансовым инструментам для покупки автомобилей рынок в первом полугодии значительно снизился. В сегменте среднетоннажных грузовиков падение составило почти 40%, в сегменте легких коммерческих автомобилей — более 30%, а в сегменте автобусов — 60%.

Автозавод уточнил, что сокращение рабочей недели позволит сохранить рабочие места. С 21 июля по 3 августа работники ГАЗ находятся в оплачиваемом корпоративном отпуске.

22 июля АвтоВАЗ объявил, что в начале осени рассмотрит возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября.

Решение будет принято с учетом рыночных тенденций и экономических условий. Среди проблем, которые озвучил производитель, были названы: высокая ключевая ставка, ужесточение требований к выдаче автокредитов и высокая доля импорта машин зарубежного производства. С 28 июля АвтоВАЗ ушел в единый корпоративный отпуск, он продлится до 17 августа. В это время будут вестись только обслуживание, ремонт и переналадка оборудования.