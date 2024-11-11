Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал обратиться в Следственный комитет (СК) из-за шутки актрисы Валерии Ломакиной, которая во время юмористического шоу «Битва за время» назвала карельский язык «атавизмом» и сравнила его с «сосками у мужчин». Выступление было опубликовано на стриминговой площадке «VK Видео» 1 ноября.

Актриса петрозаводского театра «Творческая мастерская» на юмористическом шоу должна была за отведенное время рассмешить жюри, чтобы пройти в следующий этап. Часть своего выступления Ломакина посвятила карельскому языку.

Она произнесла фразу на карельском и задалась вопросом: «Жутковато, правда? А это ведь я просто пожелала вам любви и удачи на карельском». Во время выступления она сказала, что «единственное место на земле, где до сих пор говорят» на этом языке — национальный театр в Петрозаводске.

По словам Ломакиной, карельский язык «настолько сложен для понимания, что даже сами карелы приходят на спектакль и сидят в наушниках, в которых идет перевод на русский».

«Извините, но я считаю карельский атавизмом. Это как соски у мужчин — работают исключительно как зрелище, и то только для истинных ценителей», — пошутила актриса.

Шутку Ломакиной поняли не все — под видео с ее выступление в социальных сетях разгорелась дискуссия. Часть пользователей поддержали комика и заявили, что критики «неспособны адекватно относиться к юмору». Другие сравнили высказывания актрисы с «попыткой растоптать краснокнижное растение (редкое, непонятное, но живое)» и сказали, что шутка «была не смешной, а обидной».

В субботу, 9 ноября, на шутку отреагировал и министр культуры Карелии Алексей Лесонен, который заявил, что необходимо обладать высоким уровнем «понимания вопроса, знаний и самоцензуры», чтобы высказываться на такие чувствительные темы, как язык и национальность.

«Неуместные выступления по указанным темам могут нанести вред не только выступающему, но и широкому кругу людей. Понятно, что есть форматы чисто развлекательные, которыми занимается коммерция, но помнить об этих важных для гражданина вещах должен каждый», — подчеркнул министр.

Говорила «от лица персонажа»

Ломакина 10 ноября публично извинилась и объяснила, что «высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней “обезбашенной” части молодежи, да и вообще — людей, утративших связь со своей землей и культурными традициями».

Актриса добавила, что на сцене «Битвы за время» говорила не от своего лица, а от лица созданного ей персонажа. «Я создала экзальтированную, не вполне вменяемую артистку провинциального театра. И все тексты были написаны и озвучены (хочу надеяться, и сыграны) от лица этого персонажа», — подчеркнула она.

По словам Ломакиной, она всегда с гордостью рассказывает о своей связи с Карелией, а также «была и останется патриотом» этой республики.

Несмотря на извинения актрисы, губернатор Карелии Артур Парфенчиков заявил, что готовит обращение в региональное управление СК о проведении проверки на предмет состава преступления, предусмотренного статьей 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу — носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре», — написал Парфенчиков.

Шутки Ломакиной он назвал «пошлыми и неуместными» и отметил, что они «очень задели жителей Карелии». «Как после того, что вы сказали, вы сможете выходить на петрозаводскую сцену? Будут ли верить вам люди, которых вы так жестоко оскорбили?» — обратился он к актрисе.

Помимо обращения в СК, Парфенчиков поручил Минкультуры Карелии провести служебную проверку. В театре, в котором работает актриса, заявили «Подъему», что сейчас не комментируют эту ситуацию, в том числе по требованию министерства культуры.

Между тем коллеги Ломакиной рассказали изданию, что, помимо негативных комментариев под выступлением, актриса получает угрозы жизни и здоровью.