В Московском аукционном доме 2 июня выставят на торги собрание живописи стоимостью 1 млрд рублей. В том числе на аукционе представят полотно Густава Климта «Наклонившаяся вперед сидящая обнаженная» к программному аллегорическому полотну «Смерть и жизнь», говорится в поступившем в РБК сообщении.

Появление на российском аукционе картины Климта — прецедент, рассказал коллекционер, историк искусств и соучредитель Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий. По его словам, минимальная стоимость этого этюда может составить 5 млн рублей.

«Работы художника крайне редки. На мировых площадках можно встретить 2—3 подобных рисунка в год, а живописные произведения выходят на торги не чаще чем раз в десятилетие», — добавил Подстаницкий.

Также на аукционе будет выставлено полотно кисти Ивана Айвазовского «Доставка провианта на французский корабль из Искья-Порто», которое может стать самой дорогой работой художника из тех, что когда-либо выходили на российские аукционы. Картина оценивается экспертами в 100 млн рублей, пишет РБК.

Кроме того, на торгах будут представлены другие работы Айвазовского — «У берегов Ялты», «Утренний намаз. Ай-Петри при восходе солнца» и парный рисунок «Морская прогулка». Их общая стоимость составляет около 84 млн рублей.

Помимо работ Айвазовского и Климта, участники аукциона смогут приобрести произведения Шишкина, Серова, Коровина, Левитана, Рериха, Маковского, Горбатова, Клевера и Билибина. Также на торгах будут представлены работы старых мастеров Европы XVII—XIX веков, предметы декоративно-прикладного искусства и работы современников.

Эскиз Климта «Наклонившаяся вперед сидящая обнаженная» считается первым подготовительным эскизом к картине «Смерть и жизнь», которая была впервые продемонстрирована на международной художественной выставке в Риме в 1911 году. Это произведение относится к позднему периоду автора и является результатом размышления на ключевую для Климта философскую тему — о красоте, молодости и цикличности жизни.

В Россию «Наклонившаяся вперед сидящая обнаженная» попала после аукциона Sotheby’s, который состоялся в мае прошлого года. До этого эскиз принадлежал семье художника.