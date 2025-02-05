Международный депозитарий Euroclear в марте 2025 года намерен осуществить второй платеж в пользу Европейского фонда помощи Украине в размере около €2 млрд. Средства получены в качестве процентов от инвестиций заблокированных российских активов, говорится в отчете компании. Первый перевод, составивший около €1,55 млрд, Euroclear осуществил в июле 2024 года.

Компания зафиксировала рост доходов от российских активов, замороженных на фоне санкций. В 2024 году Euroclear заработал на этих активах €6,9 млрд. Это значительно превышает показатели предыдущих лет — €4,4 млрд в 2023 году и €821 млн в 2022 году.

Из доходов за прошлый год Euroclear уплатит налоги на сумму €1,7 млрд. Оставшаяся чистая прибыль, связанная с замороженными активами российского Центрального банка, составила €5,2 млрд евро.

По данным депозитария, в 2024 году из-за санкций и ответных мер России организация понесла расходы в размере €94 млн и потеряла €27 млн доходов от бизнеса.

На конец 2024 года в Euroclear хранилось замороженных российских активов на €183 млрд против €176 млрд кварталом ранее.

В странах «Большой семерки» (G7) и Евросоюза заморожены российские активы на сумму около €300 млрд. Сумма замороженных в ЕС активов Центрального банка России превышает €200 млрд. Крупнейшим их держателем является центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии — у него хранится около €191 млрд. Второе место занимает Франция (€19 млрд). Остальные страны заморозили куда меньшие суммы, например, Германия — всего €210 млн. Объем российских активов, заблокированных в США, оценивается приблизительно в $5 млрд.

В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.