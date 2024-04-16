Франция может пригласить Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится 6 июня. Как сообщает радиостанция Europe 1, присутствие Москвы возможно, если она «примет приглашение Елисейского дворца».

При этом Europe 1 подчеркивает, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на мероприятии, если «не произойдет резкого поворота событий». Ожидается, что на празднование пригласят российскую делегацию, пояснила радиостанция.

Как пишет Europe 1, «несмотря на геополитическую ситуацию», без присутствия России на церемонии «было бы трудно обойтись». «Хотя СССР и не принимал непосредственного участия в высадке в Нормандии 6 июня, он сделал ее возможной, заплатив самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны. Почти 27 млн советских граждан погибли в боях с Германией», — указывает радиостанция.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон уже говорил о возможности участия России в юбилее высадки союзников в Нормандии. Тогда один из журналистов, который беседовал с французским лидером в эфире France 5, предположил, что Владимир Путин, вероятно, не получит приглашения на церемонию. На что Макрон ответил: «Только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с [президентом Украины] Владимиром Зеленским» (цитата по РИА Новости).

После публикации Europe 1 пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не получал никаких предложений по поводу участия в церемонии в Нормандии.

«Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения и является ли это официальной информацией, или это слухи, или это утка, но мы ничего официального на этот счет не получали», — подчеркнул Песков.

Последний визит Владимира Путина во Францию в годовщину высадки союзников состоялся в 2014 году. Памятные мероприятия, посвященные высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, проходят каждые пять лет.

Нормандская операция стала крупнейшей десантной операцией во Второй мировой войне. Она продолжалась более двух месяцев — в ней участвовали военные США, Канады, Великобритании и их союзники. При высадке в Нормандии погибли около 4 тыс. человек.