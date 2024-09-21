За ночь над российскими регионами был сбит и перехвачен в общей сложности 101 дрон самолетного типа, сообщает Минобороны. В городе Тихорецк Краснодарского края после атаки беспилотников произошла детонация «взрывоопасных предметов», начался сильный пожар, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Как рассказали в военном ведомстве, над Брянской областью перехвачены и уничтожены 53 беспилотника, пять — над Калужской, по три — над Тверской и Белгородской, по одному — над Смоленской и Курской областями, также и Крымом. Кроме того, еще 18 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем и 16 — над акваторией Азовского моря.

По словам Кондратьева, над Тихорецким районом сбили два дрона, и при падении обломка одного из них начался пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», после чего произошла детонация.

Кубанский губернатор сообщил, что проводится эвакуация местных жителей, на месте работают экстренные службы, а в Тихорецке развернут пункт временного размещения. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет, добавил Кондратьев.

Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин предупредил граждан, чтобы они не публиковали фото и видео атаки дронов, а также работы ПВО. «Новые известия» со ссылкой на пользователей соцсетей пишут, что местные жители якобы видели около 20 беспилотников.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, что дроны были сбиты на юго-западе региона, передает телеграм-канал правительства региона «Пул69». По данным Baza, обломки одного из уничтоженных БПЛА и упали в районе вокзала Старая Торопа.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) сообщили, что в 2:42 «в связи с инцидентом» на станции Старая Торопа была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

В компании уточнили, что пассажирский поезд сообщением «Москва — Псков» отправлен альтернативным маршрутом, в связи с изменениями задержка составила около 2 часов.

«Также в пути задержан пассажирский поезд № 87 сообщением Санкт-Петербург — Смоленск. Отставание от графика составляет около часа. Пригородные поезда №№ 6801, 6802 сообщением Ржев — Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно», — уточнили в ОЖД.

В пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог (Минтранс) рассказали о временном прекращении движения по трассе М-9 «Балтия» в Тверской области (Москва — Волоколамск — граница с Латвией на участке км 322 — км 420) до особого распоряжения. В ведомстве отметили, что будут организованы пути объезда.