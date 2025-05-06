В плане Евросоюза по поэтапному отказу от российского газа оговаривается запрет для компаний из ЕС заключать соглашения по поставкам энергоносителей из России. Об этом рассказали Reuters три чиновника ЕС.

По их словам, в «дорожной карте», которая будет представлена 6 мая, будут прописаны механизмы, дающие возможность целиком отказаться от газа из России к 2027 году. План ЕК также будет предусматривать предложение о запрете на новые сделки по покупке российского газа и спотовые контракты к концу текущего года.

Помимо этого, будет предложено запретить к 2027 году на юридическом уровне импорт российского газа и сжиженного природного газа по существующим контрактам. Это предложение потребует одобрения европарламентариев и большинства стран Евросоюза.

По данным агентства, Еврокомиссия уже приступила к оценке правовых возможностей для разрыва европейскими странами действующих газовых контрактов по российскому газу без финансовых штрафов.

Собеседники Reuters не стали уточнять, за счет каких мер Брюссель намерен достигнуть поставленной цели. По словам юристов, в такой ситуации покупатели не смогут сослаться на форс-мажор и будут вынуждены уплатить штраф.

Агентство также ссылается данные независимой норвежской компании Rystad Energy, свидетельствующие о том, что доля неконтрактных спотовых закупок российского СПГ, приобретенного европейскими странами в 2024 году, составила около 31%.

На этом фоне официальные представители Еврокомиссии начали говорить о готовности увеличить долю СПГ из США, удовлетворив тем самым требования американского президента Дональда Трампа о сокращении торгового профицита, пишет Reuters.