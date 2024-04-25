В Европейском союзе (ЕС) наблюдается рост числа случаев заражения вирусом Западного Нила, который характеризуется высокой смертностью и уровнем госпитализации. Об этом говорится в обращении к Еврокомиссии (ЕК) члена Европарламента от Италии Джанантонио да Ре, текст которого изучила «Лента.ру».

Евродепутат изучил статистические данные последнего отчета Европейского агентства по безопасности продуктов питания и выяснил, что в странах ЕС продолжает расти число заражений вирусом, который больше характерен для тропических и субтропических регионов.

Согласно тексту обращения да Ре, в Европе вирус Западного Нила распространяется через укусы комаров. В 2022 году зафиксировали «один из самых высоких сезонов заболеваемости за всю историю — 1133 случая» на территории ЕС. По данным евродепутата, этот показатель в семь раз превысил число заражений вирусом в 2021 году.

В обращении Да Ре также задает Еврокомиссии вопросы о том, будут ли применяться меры для борьбы с вирусом.

«Может ли Еврокомиссия ответить на следующие вопросы: известно ли ей о быстром распространении вируса Западного Нила в Европе? Как она намерена бороться с его распространением?», — приводит слова евродепутата «Лента.ру».

По данным да Ре, известно как минимум о 92 случаях летального исхода зараженных в Европе. Кроме того, почти 87% всех инфицированных госпитализировали для лечения, указывает евродепутат.

Вирус Западного Нила распространяется комарами рода кулекс и вызывает лихорадку Западного Нила. Ей подвержены птицы, ряд млекопитающих и люди. Болезнь проявляется повышением температуры, головными болями, нарушением координации и слабостью. Тяжелое течение болезни приводит к воспалению головного мозга или энцефалита.

В начале апреля 2024 года у мужчины в Москве выявили лихорадку Западного Нила. Его госпитализировали. Выяснилось, что до этого заболевший посетил экзотическую страну.

В июле 2023 года два случая лихорадки Западного Нила зафиксировали у жителей города Волгодонска Ростовской области. Роспотребнадзор тогда отметил, что заражение в этом регионе могло произойти из-за жаркого климата и высокой влажности.