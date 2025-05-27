Еврокомиссия начинает расследование в отношении крупнейших порноплатформ — Pornhub, XNXX и XVideos. Их подозревают в нарушении законодательства ЕС об онлайн-контенте, сообщает Reuters.

Речь идет о нарушении закона ЕС о цифровых услугах (DSA). В Еврокомиссии предполагают, что компании не принимают достаточных мер для оценки рисков и защиты несовершеннолетних от контента для взрослых. Так, инструменты для проверки возраста посетителей признаны недостаточно надежными.

«Все платформы используют проверку возраста одним щелчком мыши на своих страницах входа», — отметил представитель Еврокомиссии.

По словам еврокомиссара вопросам цифровых технологий, технологического суверенитета и безопасности Хенны Вирккунен, «онлайн-пространство должно быть безопасной средой для обучения и общения детей», и для Брюсселя это приоритет.

Pornhub входит в кипрскую группу Aylo Freesites Ltd, XNXX принадлежит чешской компании NKL Associates, а XVideos является частью чешской WebGroup. В 2023 году эти компании были признаны «очень крупными онлайн-платформами» в соответствии с Законом о цифровых услугах. По этой классификации от них требуются более активные меры по борьбе с незаконным и вредоносным контентом.

Порноплатформам может грозить штраф в размере до 6% от их мирового годового оборота.