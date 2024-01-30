Европейский парламент начал расследование в связи с публикациями о том, что депутат от Латвии Татьяна Жданок якобы много лет сотрудничала с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Европарламента.

По его словам, председатель Европарламента Роберта Метсола «очень серьезно» относится к обвинениям в адрес Жданок и вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции председателей 31 января. В состав конференции входят спикер Европарламента и лидеры фракций.

В пресс-службе Европарламента отказались комментировать публикации о Жданок, но отметили, что подобные обвинения в ее адрес уже выдвигались несколько лет назад в Латвии.

«Мы подчеркиваем, что все члены Европарламента подчиняются одним и тем же правилам. Как и все члены Европарламента, депутат несет ответственность перед избирателями», ― заявили Deutsche Welle* в пресс-службе законодательного органа ЕС.

Внутреннее расследование также начал Европейский свободный альянс (EFA). Партия Жданок «Русский союз Латвии» входила в альянс до весны 2022 года. В апреле членство партии в EFA было приостановлено после того, как Жданок отказалась голосовать за резолюцию, осуждающую начало российской военной операции на Украине. «Любые действия, угрожающие независимости ЕС от иностранного влияния, вызывают у нас глубокую озабоченность», ― говорится в заявлении EFA.

Расследование о Жданок, ее ответ и реакция Кремля

28 января издание Re:Baltica выпустило совместное расследование с Delfi и другими СМИ, в котором утверждается, что Татьяна Жданок как минимум с 2004 по 2017 год якобы отчитывалась о своей деятельности перед ФСБ и просила у России средства на организацию различных мероприятий. Публикация основана на утечке переписки Жданок в электронной почте.

Депутат после этого опубликовала видеообращение в фейсбуке**, в котором назвала ложными обвинения в свой адрес.

«Упреки в моих активных контактах с людьми, что является прямой обязанностью политика, не сработают. Не я была в “мешках КГБ”, в отличие от многих известных латвийских деятелей, не я сотрудничала с какими-то другими спецслужбами. Подозрения в таком сотрудничестве лучше адресовать тем, у кого есть возможности слежки за политиком и взлома его личной электронной почты», ― заявила Жданок.

В Службе государственной безопасности (СГБ) Латвии заявили, что до 2016 года законодательство страны не предусматривало ответственности за помощь иностранным государствам и организациям. Таким образом, опубликованные в СМИ эпизоды, относящиеся к 2005-2013 годам, «не квалифицируются как преступная деятельность». Однако в ведомстве пообещали оценить информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами.

В СГБ добавили, что статус Жданок как депутата Европарламента и ее юридическая неприкосновенность «были важным аспектом, который способствовал ее деятельности по поддержке геополитических интересов России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Жданок охотой на ведьм. Он напомнил о периоде маккартизма в США, когда людей «арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам и КГБ».

«Вот это то же самое. Мы это осуждаем это решительно. Конечно же, это никоим образом не соответствует так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе», ― сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радио «Маяк»).

* признан Минюстом России иноагентом

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