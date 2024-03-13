Европейский парламент (ЕП) одобрил первый в мире закон, регулирующий использование искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщила пресс-служба ЕП, документ призван обеспечить безопасность и соблюдение основных прав граждан, в то же время стимулируя инновации.

За закон, согласованный в декабре 2023 года, проголосовали 523 парламентария, против выступили 46 евродепутатов, еще 49 воздержались.

Целью закона названа «защита фундаментальных прав, демократии, верховенства закона и экологической устойчивости от ИИ с высокой степенью риска, а также стимулирование инноваций и утверждение Европы в качестве лидера в этой области».

Новые правила запрещают определенные приложения ИИ, которые «угрожают правам граждан». Среди прочего, под запрет попадут распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, а также технологии ИИ, которые манипулируют поведением человека или используют его уязвимости.

Использование систем биометрической идентификации (RBI) правоохранительными органами по новому закону «запрещено в принципе, за исключением исчерпывающе перечисленных и узко определенных ситуаций».

«Наконец-то у нас есть первый в мире обязывающий закон об искусственном интеллекте, призванный снижать риски, создавать возможности, бороться с дискриминацией и обеспечивать прозрачность», — заявил депутат Европарламента Брандо Бенифеи.

По его словам, неприемлемые практики ИИ в Европе будут запрещены, а права работников и граждан — защищены.

Как отмечает агентство Reuters, страны ЕС намерены официально одобрить закон в мае. Ожидается, что после этого он вступит в силу в начале следующего года и начнет применяться в 2026 году, хотя некоторые положения начнут действовать раньше.

Против жесткого регулирования ИИ выступил в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отмечал, что европейские технологические компании рискуют отстать от конкурентов в США, Великобритании и Китае.