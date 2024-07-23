В первой половине лета в Северном полушарии — в России, Канаде и на Аляске — произошло множество интенсивных лесных пожаров, которые разнесли огромные объемы дыма по Евразии и Северной Америке, пишет Guardian со ссылкой на исследования Службы мониторинга атмосферы «Коперник» (CAMS). По ее данным, российские лесные пожары побили 22-летний рекорд по объему выбросов.

Мониторинги CAMS показали, что в конце весны и летом 2024 года масштабные и интенсивные лесные пожары в Канаде, на Аляске и на востоке России, вызванные длительными периодами жарких и сухих условий в районах с обильной растительностью, привели к рекордному увеличению выбросов дыма. Он начал распространяться гораздо дальше обычного на север, достигая через Северный Ледовитый океан до высоких широт Арктики.

Созданная в 2014 году Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и Европейским космическим агентством (ESA) Служба мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) позволяет изучать качество воздуха на территории почти всей Европы путем спутникового и наземного мониторинга атмосферы, проводимого раз в сутки. Используемые службой спутники «Сантинел 4» и «Сантинел 5P» измеряют концентрации около 10 химических веществ, включая оксид азота, диоксид азота, озон, диоксид серы и мелкодисперсные частицы.

Выбросы от лесных пожаров в России в июне и июле были выше, чем за предыдущие два года, а пожары в Амурской области за два месяца предположительно привели к выбросу 17,2 мегатонны углерода, что является самым высоким показателем за 22 года.

По официальным российским данным, количество лесных пожаров в этом году сократилось на 30% по сравнению с предыдущим годом, однако площадь выгоревших территорий увеличилась на 50%, что свидетельствует об интенсивности пожаров.

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В Канаде также зафиксирован один из самых высоких показателей за всю историю: в июне и июле общие выбросы углерода в Британской Колумбии и Альберте достигли 11,1 мегатонны и 13,2 мегатонны соответственно.

Старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон заявил: «Мы внимательно следили за лесными пожарами в течение ряда лет и отметили некоторые особенно экстремальные выбросы от лесных пожаров и воздействия на атмосферу в конце весны — начале лета, особенно в Канаде, на востоке России и в Арктике».

Рост лесных пожаров является одним из основных факторов увеличения выбросов дыма. Профессор пожарной науки на кафедре машиностроения в Имперском колледже Лондона Гильермо Рейн отметил:

«В последние годы пожароопасный сезон расширяется, начинается раньше и длится дольше. Но дело еще и в том, что интенсивность сезона лесных пожаров становится беспрецедентной».

Повышенные выбросы дыма привели к очень высокому уровню загрязнения воздуха и могут стать причиной различных проблем со здоровьем, считают опрошенные Guardian эксперты.

«В краткосрочной перспективе наиболее очевидные осложнения возникнут со стороны дыхательной системы, что особенно опасно для людей с такими сопутствующими заболеваниями как астма, заболевания сердца и легких», — предупредила научный сотрудник Института глобального здравоохранения Университетского колледжа Лондона доктор Марина Романелло.

По ее словам, «поскольку частота лесных пожаров растет, люди постоянно подвергаются воздействию высоких уровней загрязнения воздуха, вызванного лесными пожарами, что повышает риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак».

Ранее в журнале «The Lancet Planetary Health» был опубликован отчет об исследовании Канадского института изучения здоровья (Canadian Institute for Health Research) и Фонда исследований Квебека (Fonds de recherche du Quebec), авторы которого пришли к выводу, что лесные пожары могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака мозга.

Согласно собранной учеными статистике, люди, которые подверглись воздействию лесного пожара в радиусе 50 км от их места проживания, чаще болели раком: на 4,9% чаще — раком легких, на 10% чаще — злокачественными опухолями головного мозга. При этом исследование не выявило связи между лесными пожарами и гематологическими видами рака.