Европейский суд постановил, что мальтийская программа «золотых паспортов» противоречит законам Евросоюза, и предписал стране прекратить ее действие. По мнению высшей судебной инстанции, государство-член ЕС не имеет права выдавать свое гражданство в обмен на заранее установленные платежи или инвестиции.

«Государство — член [Евросоюза] не может предоставлять гражданство — и, по сути, европейское гражданство — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», — сказано в решении суда.

Вердикт суда напрямую не прекращает действие схемы с «золотыми паспортами», но дает Еврокомиссии основания требовать от властей острова закрыть или кардинально пересмотреть программу.

В 2023 году Еврокомиссия подала иск в судебные органы в связи с мальтийской программой предоставления гражданства за инвестиции. По мнению Брюсселя, схема продажи паспортов ставит под угрозу «саму суть гражданства ЕС», базирующуюся на принципе взаимного доверия между государствами-членами Евросоюза. Приобретение гражданства Мальты открывает перед людьми возможность проживать и трудоустраиваться в любом государстве Евросоюза, наряду с правом участия в голосовании на европейских выборах.

Под влиянием Брюсселя действие аналогичных программ уже прекратили Болгария и Кипр. Еврокомиссия настаивала, что подобные механизмы способствуют коррупционным проявлениям, легализации незаконных доходов и уходу от налогов. Мальта в 2020 году провела реформу своей программы, усилив процедуру проверки претендентов на гражданство, однако это не удовлетворило европейские органы власти.

Программу предоставления гражданства за инвестиции Мальта запустила в конце 2013 года. Получение мальтийского гражданства дает право на свободное перемещение в пределах Евросоюза.

Согласно действующему законодательству, чтобы получить гражданство Мальты, необходимо осуществить разовую инвестицию от €600 тыс. до €700 тыс. Кроме того, требуется либо купить недвижимость на сумму от €700 тыс. или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке от €16 тыс. в год, а также сделать пожертвование на благотворительные цели в размере €10 тыс. Претенденту на мальтийское гражданство нет необходимости постоянно проживать в стране. Однако, его присутствие потребуется для сдачи биометрии, подачи документов и прохождения собеседования.

Как говорится в расследовании Financial Times, среди обладателей мальтийских паспортов оказались 16 политически значимых фигур. В последствии все они либо подпали под действие санкций, либо были осуждены за совершение различных преступлений.