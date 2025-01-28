Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас предложила в рамках нового пакета антироссийский санкций запретить поставки в Россию игровых консолей PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft. Об этом пишет Financial Times.

Глава евродипломатии полагает, что в России приставки могут использоваться для управления дронами.

«Мы действительно рассматриваем все, что помогает России вести эту войну, на предмет внесения в санкционный список. Даже приставки для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью [российские военные] управляют беспилотниками», — сказала она.

Официальные поставки PlayStation и Xbox в Россию были прекращены весной 2022 года. Новые партии консолей в страну ввозят по программе параллельного импорта.

Глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр, гендиректор компании-импортера «Ачивка» Яша Хаддажи в разговоре с РБК отметил, что в ЕС нет ни одной страны, которая производила бы игровые консоли.

«Импортируемые в Россию игровые консоли даже не проходят транзитом через Европейский союз, поэтому это заявление либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией», — считает он.

Внимание на то, что ни американская Microsoft, ни японская Sony не относятся к Европе, также обратил заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Скорее всего, запретом консолей евробюрократы просто хотят усложнить жизнь российских геймеров. При этом ни японская компания Sony, ни американская Microsoft к Европе отношения не имеют, но, как сообщается, их могут заставить блокировать консоли, ввезенные в РФ по параллельному импорту. Другой вопрос, согласятся ли на это владельцы консолей, которые продолжают зарабатывать на поставках своих устройств в Россию и закрывать глаза на использование нашими геймерами аккаунтов других стран», — написал он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что если блокировка иностранных игровых консолей все же случится, вопрос создания отечественной альтернативы встанет еще острее.

«Соответственно, вырастет интерес к российским решениям для облачного гейминга и старым добрым персональным компьютерам. А то и найдется способ, как перепрошивать PlayStation и XBox и играть на них бесплатно и без навязанных ограничений», — заключил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике заявил «Ленте.ру», что проблем с серыми поставками PlayStation и Xbox в Россию не будет, тем более, если это нужно для обороны. Вместе с тем он указал на другую проблему — российские органы государственной власти преследуют людей, которые нарушают интеллектуальное право, в том числе право недружественных стран.

«У нас был осужден пенсионер, который ломал игровые консоли фирмы Sony, которая ушла из России, и это было оценено как нарушение интеллектуального права, его заставили платить штраф. Боюсь, что нечто подобное может применяться и в этом случае, и то, что это необходимо для защиты нашей родины, какую-то часть одичалой бюрократии может совершенно не заинтересовать», — сказал парламентарий.

Евросоюз планирует принять 16-й пакет санкций 22 февраля — его приурочат к третьей годовщине начала военной операции на Украине.

По словам Каллас, в санкционный список также войдут поставки отдельных химикатов, «необходимых для российской военной промышленности». Кроме того, планируется наложить ограничения на импорт сжиженного природного газа из России.