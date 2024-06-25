Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. На своей странице в соцсети X она написала, что предстоящий двум государствам путь будет трудным, «но полным возможностей».

По словам фон дер Ляйен, «народы Украины и Молдовы продемонстрировали свою приверженность и решимость быть частью этого проекта».

«Даже во время войны и потрясений они начали масштабные реформы», — сказала она во время своего выступления.

Глава Еврокомиссии также отметила, что шаг в сторону принятия в союз Украины и Молдовы — «важный преобразующий момент», поскольку ЕС «всегда был больше, чем политический и экономический союз» и являлся «свидетельством стремления к миру, демократии, процветанию и безопасности».

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, возглавляющая делегацию страны в Люксембурге, в свою очередь, заявила, что решение Евросоюза о начале переговоров даст украинцам «моральную силу продолжать сопротивляться».

«Это поистине исторический момент для моей страны. Вся нация едино поддерживает это решение», — сказала она в разговоре с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что «именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт членства Украины в Евросоюзе».

Associated Press пишет, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут затянуться, так как они включают в себя адаптацию государства к действующему законодательству объединения в 35 областях.

«Переговоры о вступлении Турции в ЕС продолжаются почти два десятилетия, но безрезультатны», — напоминает агентство.

Помимо Украины и Молдовы, в списке кандидатов на вступление в Евросоюз находятся Турция, Северная Македония, Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина.

Последней в альянс вступила Хорватия — в 2013 году. Заявку на вступление она подавала в 2003-м.