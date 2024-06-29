Евросоюз распространил часть санкций, ранее введенных в отношении России, на Беларусь. Целью этих ограничений названа борьба с обходом санкционных мер, в котором Минск, по мнению Брюсселя, оказывает Москве непосредственную помощь. Об этом объявил Совет ЕС.
Соответствующие правовые акты будут опубликованы завтра в Официальном журнале Евросоюза.
В число введенных против Беларуси санкций вошли запреты на экспорт в республику:
- товаров и технологий двойного назначения,
- предметов роскоши,
- технологий морской навигации.
Кроме того, Евросоюз запретил входящим в его состав странам импортировать из Беларуси:
- золото,
- бриллианты
- гелий,
- уголь
- сырую нефть.
«Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Также в рамках новых санкционных мер Брюссель запретил оказывать Беларуси, ее правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени или по их указанию:
- бухгалтерские услуги,
- аудиторские услуги, включая обязательный аудит,
- бухгалтерские услуги,
- налоговые консультации,
- услуги по бизнес-консалтингу и управленческому консультированию,
- услуги по связям с общественностью,
- архитектурные и инженерные услуги,
- услуги ИТ-консалтинга,
- юридические консультации,
- услуги по рекламе, исследованию рынка и опросам общественного мнения,
- услуги по тестированию продукции и техническому осмотру.
Еще одна ограничительная мера введена Евросоюзом в отношении белорусских перевозчиков — им запретили перевозить грузы по территории стран ЕС на прицепах и полуприцепах. Эта мера касается в том числе автомобилей, которые зарегистрированы за пределами Беларуси.
«Чтобы минимизировать риск обхода, европейским компаниям, 25% и более которых принадлежат белорусскому физическому или юридическому лицу, запрещается иметь автотранспортные предприятия и/или перевозить товары автотранспортом в Евросоюзе, в том числе транзитом», — говорится в заявлении Совета ЕС.
Вдобавок Брюссель обязал европейских экспортеров внести в контракты, на основании которых они поставляют контрагентам чувствительные технологии, оружие и боеприпасы, пункт о запрете их последующего реэкспорта в Беларусь и контролировать его соблюдение.
Европейским «материнским» компаниям предписано принять все возможные меры, чтобы их «дочки» в других странах не принимали участия в деятельности, способствующей обходу введенных санкций.
Чтобы минимизировать риски, ЕС запретит транзит через территорию Беларуси:
- товаров и технологий двойного назначения,
- товаров и технологий, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности,
- товаров, которые могли бы способствовать укреплению промышленного потенциала Беларуси,
- товаров и технологий для использования в авиационной или космической промышленности,
- оружия, экспортируемого из ЕС.
Последним пунктом санкционного пакета стало разрешение европейским компаниям и гражданам требовать возмещения ущерба, понесенного ими в результате применения антибелорусских санкций. Это право действует при условии, что потерпевший не имеет эффективного доступа к средствам правовой защиты, например, в рамках соответствующего двустороннего инвестиционного договора.