Ежи, которые когда-то были широко распространены по вей Европе и до недавнего времени числились в Красном списке как «вызывающий наименьшее беспокойство» вид, сейчас занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как «вид, близкий к уязвимому положению».

Дело в том, поясняет Guardian, что за последнее десятилетие численность ежей на большей части ареала их обитания сократилась минимум на 30%.

Ежи оказались на грани вымирания из-за активной городской застройки, интенсивного земледелия и строительства дорог, которые фрагментировали среду обитания животных. Многие из них гибнут под колесами автомобилей. Кроме того, популяция сокращается под воздействием пестицидов — как прямым (отравление обработанными растениями), так и косвенным (из-за гибели отравляемых насекомых).

«Все еще есть шанс остановить сокращение популяции западноевропейского ежа, и мы должны стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение статуса», — говорит сотрудник программы МСОМ Эби Газзард.

По ее словам, общество может помочь ежам, занимаясь садоводством в дружественных по отношению к дикой природе условиях — ставить невысокие заборы, не препятствующие перемещению ежей, отказаться от использования пестицидов, создавать укрытия из штабелей бревен и строить домики.

Специалист по связям с общественностью британского Общества защиты млекопитающих Хоуп Нотхелфер заявила, что попадание ежей в Красную книгу, скорее всего, не станет сюрпризом для жителей страны, поскольку эти животные стали для многих воспоминанием из далекого детства и практически перестали появляться.