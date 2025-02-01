«Целый ряд университетов» увеличил с 10% до 30% бюджетных мест от их общего количества для участников СВО и их родственников. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

По его словам, квота должна составлять минимум 10%, но отдельные вузы (Фальков не уточнил их количество) «сами принимают решение и увеличивают квоты — до 20% и 30%». При этом министр уточнил, что ситуация разнится от региона к региону, а принятие такой меры зависит еще и от престижности учреждения.

По данным министерства, сейчас в российских вузах обучается более 31 тыс. бойцов, побывавших в зоне СВО, и их детей.

В 2024 году на бюджетные места в высшие учебные заведения страны поступило более 14,9 тыс. участников СВО и членов их семей. РИА Новости отмечает, что это на 6,3 тыс. больше, чем в 2023-м.

В декабре 2024 года глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и председатель думского комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении бюджетных мест в вузах для супругов участников СВО.

Документ был поддержан комитетом Госдумы по науке и высшему образованию, который установил подготовить законопроект к рассмотрению в первом чтении в мае 2025 года.

Сейчас вузы должны выделять для участников СВО и их детей 10% от всех бюджетных мест и принимать их по специальной квоте. При этом жены бойцов будут учиться платно (в случае, если они не смогли поступить на бюджет). Останина и Нилов предложили предоставить женам участников СВО дополнительную гарантию на получение первого высшего образования за счет федерального, регионального или местного бюджета по результатам ЕГЭ или вступительных экзаменов по своему выбору.

Летом 2023 года Фальков заявил, что российские вузы зачисляли лиц, побывавших в зоне СВО, а также их близких, по специальной квоте. Он уточнял, что в общей сложности это коснулось 6 659 человек, из которых 1 211 абитуриентов поступили без вступительных испытаний.