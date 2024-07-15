Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве рассмотрела дело в отношении Альфа-банка и певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и не нашла в ролике нарушений. Это следует из решения комиссии, опубликованного на портале правовых актов ФАС.

«Производство по делу в отношении АО “Альфа-Банк”, ИП Зотеевой Д.Е. прекратить в связи с неподтверждением в ходе рассмотрения дела наличия фактов нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе», — гласит решение антимонопольного ведомства.

Судя по данным портала, дело против Альфа-банка и Инстасамки было зарегистрировано в конце мая 2024 года. Основанием стало заявление неназванного гражданина, который пожаловался на совместный рекламный ролик банка и певицы под названием «Альфа-самка», размещенный на YouTube-канале артистки.

Сначала ФАС усмотрела в клипе нарушения закона о рекламе, обратив внимание на то, что в ролике не указано наименование организации или лица, предоставляющего банковские услуги. Кроме того, подчеркивали в ведомстве, российское законодательство запрещает использовать в рекламе «бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения», в том числе применительно к государственной символике.

«Спорным <…> является выражение: “Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов, у меня есть карта, с Альфой я богата, я трачу без тормозов”, а также спорный образ обращения с деньгами — символом денежных знаков Банка России», — говорилось в пресс-релизе ФАС.

В результате против банка и певицы было заведено дело по ч. 6 ст. 5 и ч. 1 ст. 28 закона «О рекламе». Но после его рассмотрения антимонопольщики пришли к выводу, что «в настоящем случае не

используются непристойные образы, сравнения и выражения».

Также из решения комиссии следует, что «в описании видеоролика с рекламой содержится информация с указанием на АО “Альфа-Банк” как лица, оказывающего банковские услуги».

В 2021 году схожие претензии ФАС предъявляла к рекламному ролику Альфа-банка «Клип за 10 лямов» с рэпером Моргенштерном*. При этом глава ведомства Максим Шаскольский признавался RTVI, что сам этого ролика не видел. По его словам, жалобы на видео поступили от возмущенных интернет-пользователей.

«Целый букет нарушений. И если кто-то хочет оценить качество и содержание, то можно в кругу семьи, вечером с детьми собраться и всё это посмотреть, дальше свое мнение выразить. Поэтому я думаю, что наши претензии обоснованы», — говорил тогда чиновник.

Претензии ФАС были связаны с распитием в клипе алкоголя, обращением Моргенштерна* к несовершеннолетним и использование эпитета «лучший банк страны» без указания критериев, на основании которых дано такое определение.

Также ведомство отдельно упоминало сцену из клипа, в которой рэпер проводил пластиковой банковской картой между грудей одной из «сотрудниц банка», имитируя платеж через терминал. В антимонопольной службе заявили, что этот жест «унизителен для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом».

При этом главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью «Коммерсанту» уточнял, что сотрудничество с Моргенштерном* принесло свои плоды: с подачи рэпера было оформлено 162 тысячи новых цифровых карт, причем средний возраст открывших их клиентов составлял 19 лет.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.