Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский, передает ТАСС.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка», — сказал он.

По его словам, от потребителей и компаний малого и среднего бизнеса (МСП) поступает много жалоб на маркетплейсы. «Они поступают постоянно, — подчеркнул Шаскольский. — Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов».

Глава ФАС отметил, что сейчас действует постановление правительства №448, которое предполагает мораторий на проверку IT-компаний. Ведомство проводит с компаниями «работу по добровольному устранению нарушений — изучаем практики, направляем письма, проводим совещания», заключил Шаскольский.

Представитель Wildberries в разговоре с РБК сообщил, что для них «это ожидаемый результат», и отметил, что бизнес компании растет. «Масштаб бизнеса накладывает дополнительную ответственность — когда решения могут повлиять не только на развитие компании, но и всей индустрии в целом. Wildberries уже давно действует с учетом баланса интересов всех сторон платформенного бизнеса», — подчеркнул он.

Представитель Ozon отказался от комментариев.