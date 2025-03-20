Издание «Ъ» сообщило, что Национальный союз защиты прав потребителей провел исследование безопасности приправ, продаваемых на российском рынке. Выяснилось, что 50% исследованных образцов содержат канцерогенные, мутагенные и токсичные вещества с превышением нормы в 40 раз.

Употребление такой продукции в пищу может вызвать заболевания и даже привести к эпидемиям. Результаты исследований были переданы в правительство для дальнейшего разбирательства в Россельхознадзоре, Минпромторге и Роспотребнадзоре.

RTVI выяснил, что Национальный союз защиты прав потребителей направил обращение и в прокуратуру. Надзорное ведомство проверит новосибирского производителя АО «Компания Проксима», ООО «АВС Продукт» из Саратовской области и ЗАО «Лыткаринский МПЗ».

Кроме того, ФАС России изучит деятельность этих компаний на предмет возможного нарушения закона о конкуренции — в частности, из-за уменьшения цен на продукцию, ставшего возможным за счет снижения ее качества, рассказал RTVI председатель Национального союза защиты прав потребителей.

Также прокуроры проверят производителей, допустивших грубые нарушения санитарных норм, на предмет возможного умышленного введения в оборот небезопасной продукции. Будут изучены и поставщики этих предприятий — этим займутся ФТС, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. RTVI направил запросы в АО «Компания Проксима», ООО «АВС Продукт» и ЗАО «Лыткаринский МПЗ».