Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении банка ВТБ после жалобы на рекламу вклада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рекламе, которая транслировалась на одной из конструкций в Москве, крупным шрифтом была указана «привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%», говорится в сообщении.

«Однако сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом», — отметили в ФАС.

По мнению ведомства, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. Если нарушение подтвердится, ВТБ грозит штраф.

В начале сентября ФАС сообщала о возбуждении дела против ВТБ из-за рекламы кредитной карты, в которой «использовалось некорректное сравнение». Аналогичную претензию в середине октября служба предъявила Сбербанку, который рекламировал кредитную карту, называя ее «лучшей в стране».