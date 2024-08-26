Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении «Просвещения», сообщила пресс-служба ведомства. Издательству может грозить штраф.

По данным ФАС, «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке издания госучебников по истории для 10-11 классов. Анализ финансовых результатов и ценообразования издательства, который провело ведомства, выявил «признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию».

«Служба возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении ФАС.

Первое антимонопольное дело было заведено в апреле из-за высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.

«ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку», — было указано пресс-релизе ФАС.

Сейчас это дело находится на рассмотрении. Представитель «Просвещения» говорил «Ведомостям», что в издательстве осведомлены о возбуждении антимонопольного дела и готовы предоставить службе всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в его действиях нарушения антимонопольного законодательства.

«С 2020 года ценообразование на учебники находится под государственным надзором. В целях обеспечения доступности учебной литературы мы разработали и с 2021 года применяем систему антимонопольного комплаенса», — подчеркивал собеседник издания.

Еще в 2023 году председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призывала разобраться с резким ростом цен на учебники и с монополией «Просвещения» на рынке. Среди прочего, она подчеркивала необходимость формирования здоровой конкуренции.