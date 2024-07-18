В соцсети X разгорелся конфликт между представителями российской оппозиции за рубежом — Максим Кац* обвинил ФБК** в “отмывании” репутации бывшего владельца “Пробизнесбанка” Александра Железняка, а главред “Проекта”*** Роман Баданин* заявил, что медийные противники Железняка работают на бывшего медиамагната Владимира Гусинского. RTVI разбирался, в чем заключается суть конфликта и кто такой Александр Железняк, которого обвиняют в хищении миллиардов у вкладчиков “Пробизнесбанка”.

В чем суть конфликта

Оппозиционный политик Максим Кац* в своем аккаунте X обвинил ФБК** в сотрудничестве с Александром Железняком, который был замешан в деле о банковском мошенничестве и многомиллиардном хищении активов “Пробизнесбанка”. Железняк остается казначеем американского юрлица ФБК**, более того, организация продолжает получать средства от другого бывшего владельца “Пробизнесбанка” Сергея Леонтьева — порядка $240 тыс. в год, об этом Financial Times писало со ссылкой на Леонида Волкова*.

Кто такой Александр Железняк Александр Железняк — российский банкир, бывший председатель правления финансовой группы «Лайф» и бывший совладелец и акционер «Пробизнесбанка». Он также является основателем и директором американского юридического лица Фонда борьбы с коррупцией** (Anti Corruption Foundation), в США организация зарегистрирована в его доме в Бостоне. В 2016 году Железняк стал фигурантом уголовного дела о хищении средств «Пробизнесбанка», его обвиняли в том, что вместе с другим руководителем банка Сергеем Леонтьевым он выдавал заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам. Железняк покинул Россию еще до возбуждения уголовного дела и поселился в США, объявлен в международный розыск.

Кац* также упрекает руководство ФБК** в том, что они свидетельствовали в иностранных судах в защиту владельцев «Пробизнесбанка» и просили, чтобы дело признали политическим. Сам Леонтьев утверждал в интервью Financial Times, что активы в России у них отняли за западные методы работы, либерализм и связь с Алексеем Навальным: в 2012 году банк хотел выпустить “карты Навального” — кредитные карты с кэшбеком в ФБК**. Признание дела политическим, а не экономическим якобы помешало обманутым вкладчикам получить свои средства из иностранных юрисдикций, считает Кац*.

Он пообещал выложить доказательства и призвал ФБК** отказаться от пожертвований со стороны бывших владельцев “Пробизнесбанка” и перестать их поддерживать. С аналогичной просьбой к Марии Певчих* в марте 2023 года в X обращался Нерсес Григорян, представившийся главой инициативной группы обманутых вкладчиков “Пробизнесбанка”.

В ответ на обвинения в свой адрес руководство ФБК** назвало агентами Службы внешней разведки (СВР) Каца* и журналиста Алексея Венедиктова*, который ранее неоднократно называл Железняка казначеем американского юрлица фонда и напоминал о его уголовном преследовании в России.

К дискуссии и обмену обвинениями также присоединились нынешний директор ФБК** Иван Жданов* и главный редактор издания “Проект”*** Роман Баданин*. Последний обвинил Венедиктова* и Каца* в том, что они работают на бывшего медиамагната Владимира Гусинского. По словам Баданина*, Григорян якобы «долго сотрудничал с Железняком в войне последнего против АСВ, получал от Железняка натурально зарплату за свой активизм», но впоследствии банкир перестал платить, так что активист стал выступать против него и «Пробизнесбанка».

Дело “Пробизнесбанка”

«Пробизнесбанк» просуществовал как коммерческий российский банк с 1993 года по 2015 год, был крупнейшим банком финансовой группы «Лайф». В августе 2015 года ЦБ отозвал лицензию у «Пробизнесбанка» из-за «высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы». В банк была назначена временная администрация из Агентства страхования вкладов (АСВ), а в октябре “Пробизнесбанк” признали банкротом.

Во время проверки финансового состояния банка ЦБ выявил крупномасштабные операции по выводу активов, ущерб от действий руководства оценивали более, чем в 34 млрд руб. По информации ЦБ, «Пробизнесбанк» размещал на хранение в депозитариях-нерезидентах ценные бумаги на 12,2 млрд руб., скрывая их обременение. Банк выдавал поручительства по этим бумагам в пользу компаний-нерезидентов, получавших кредиты в иностранных депозитариях под залог ценных бумаг. Из-за того, что компании-нерезиденты не выполняли свои обязательства перед депозитариями, банк утратил права на высоколиквидные бумаги.

Также «Пробизнесбанк» разместил 8,4 млрд руб. в ценные бумаги, не имеющие рыночных котировок, рейтинга и объема торгов. Активы банка еще на 10,3 млрд руб. предоставляли в качестве кредитов компаниям и межбанковских кредитов, служивших обеспечением по ссудам третьим лицам. ЦБ также обнаружил у “Пробизнесбанка” неподтвержденные обязательства на 3,4 млрд руб. перед другими кредитными организациями.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших руководителей «Пробизнесбанка» Александра Железняка и Сергея Леонтьева о хищении более 25 млрд руб. В 2017 году их заочно арестовали, к этому моменту оба уже покинули Россию. Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко* рассказал Bild со ссылкой на материалы российского суда, что Железняк и Леонтьев якобы похитили деньги вкладчиков, а затем обратились к ФБК** за протекцией. Фонд же якобы свидетельствовал о политической мотивированности дела в иностранных судах за долю похищенных денег, считает российское следствие.

В марте 2017 года Агентство по страхованию вкладов выявило недостачу на 69,8 млрд руб. в ходе инвентаризации имущества «Пробизнесбанка». Из материалов АСВ следственные органы получили данные о том, что выведенные за границу активы «Пробизнесбанка» обнаружились в Capital Security Bank на островах Кука и в Bank Frick & Co в Лихтенштейне на общую сумму в $121,8 млн.

В Лихтенштейне в отношении Леонтьева возбудили уголовное дело об отмывании денег, средства заблокировали почти на два года. Леонтьев обращался в суд штата Нью-Йорк с просьбой отказать АСВ в претензиях, так как, по его мнению, дело имеет политические мотивы. Суд не принял сторону банкира, но учел его аргументы.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов

** признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена

*** включен в перечень нежелательных организаций