Фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за нарушение антидопинговых правил, ни в чем не виновата и пострадала ни за что. При этом спортивные функционеры продемонстрировали халатность и непрофессионализм. Такое мнение депутат Государственной Думы, хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал в программе RTVI «Что это было».

«Самое главный нюанс — то, что девочка не виновата ни в чем. Это с учетом и возраста, когда это все произошло, ну и, наверное, ответственности тех людей, которые сопровождали юную спортсменку. А самое обидное, что Камила пострадала ни за что», — сказал Фетисов.

Он вспомнил, как встречал Валиеву в аэропорту после Олимпиады в Пекине.

«Ее почему-то не взяли в общий самолет, который возвращался с Олимпиады, ее отдельно отправили. Я поехал, взял букет цветов. Я никогда не забуду ее глаза, когда она вышла — она вышла уже виноватой в чем-то. Я говорю: “Камилочка, ты почему такая? Поверь мне, ты точно ни в чем не виновата, и мы будем стараться все сделать, чтобы это ощущение у тебя ушло”», — рассказал Фетисов.

По его мнению, российская сторона, признав наличие триметазидина в пробе Валиевой, не смогла найти аргументы, каким образом препарат попал в ее организм.

«Можно было более убедительные, так скажем, аргументы привести <…> Надо было доказывать постоянно, что это не ее вина», — отметил Фетисов.

Он также связал задержку результатов пробы Валиевой с халатностью спортивных функционеров.

«Это, может, халатность каких-то руководителей спортивных. Одна из главных задач спортивных функционеров любой страны — убедиться, что все заявленные спортсмены под флагом страны едут на Олимпиаду, на чемпионат мира, на международные соревнования с понятной историей. Не должно быть никаких зависших вариантов. В случае зависания, может быть, есть смысл не рисковать», — рассуждает хоккеист.

«Так халатно относиться к тому, что не получен ответ на участника Олимпийских игр — ну, тоже как-то связано с непрофессионализмом.

Ну, понятно, мы сами признали вину того, что происходило с допингом в нашей стране. И понятно, что мы попали под особую категорию двойного, тройного контроля, который требовал профессионального реагирования», — заявил Фетисов.