Международная шахматная федерация (FIDE) присвоила 15-летней Анне Шухман звание женского гроссмейстера. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

«В апреле Шухман с рейтингом 2413 впервые вошла в десятку лучших шахматисток России и расположилась сразу на шестой строчке», — добавили в организации.

В марте девочка выиграла юниорский чемпионат мира в Черногории. В женском рейтинге FIDE россиянка располагается на 34-й строчке.

Шухман — уроженка Оренбурга, шахматами занимается с четырех лет. Она неоднократная победительница и призер детских первенств России, Европы и мира по рапиду, блицу, классике и композиции.

Чемпионка Приволжского федерального округа и бронзовый призер финала Кубка России 2022 года среди женщин. В 2023 году заняла второе место в Высшей лиге чемпионата России и вышла в Суперфинал чемпионата страны, также выиграла первенство страны среди юниорок.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в разговоре с ТАСС объяснил, что в FIDE присвоили Шухман звание гроссмейстера, так как она выполнила необходимое для этого требование организации — стала чемпионкой мира до 20 лет.

До этого, отметил он, была только Александра Горячкина, которая стала женским гроссмейстером в 2012 году, когда ей было 13 лет. Горячкина является трехкратной чемпионкой России и победительницей Кубка мира 2023 года.