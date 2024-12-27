Один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице — Виктор Шеянов — найден мертвым в камере московского СИЗО-1 «Матросская тишина», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, тело арестанта обнаружили еще 25 декабря.

На теле умершего не обнаружено каких-либо следов, которые могли бы быть расценены как признаки насильственной смерти, подчеркнул собеседник агентства. Шеянов ждал в изоляторе суда по резонансному делу о пытках в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1), где, как утверждает телеграм-канал Mash, работал завхозом и санитаром.

Шеянова арестовали еще в мае 2022 года по подозрению в избиении и изнасиловании при помощи швабры заключенного Андрея Шварца, мать которого заявила в правоохранительные органы о вымогательствах в больнице. По данным канала, Шеянов имел судимости за кражу, угон и грабеж. Вместе с ним был арестован ранее судимый за покушение на убийство санитар и медбрат Сергей Линкевич, которого подозревали в изнасиловании более 30 осужденных. Оба они сами отбывали наказание в саратовской тюремной больнице.

О проблемах в саратовской ОТБ-1 общественники и родственники осужденных сообщали еще с середины 2000-х годов. В 2013 году о нарушениях в больнице написали несколько федеральных СМИ, когда вольнонаемный сотрудник ФСИН Дмитрий Шадрин, заведовавший больничной столовой, подтвердил информацию о пытках на заседании рабочей группы в Госдуме.

В конце 2020 года заключенные ОТБ-1 Кирилл Коняшкин, Андрей Бузыкин и Александр Веселов направили в Генпрокуратуру обращение с жалобами на обращение в тюремной больнице. Они утверждали, что у осужденных вымогают деньги и заставляют их подписывать явки с повинной в преступлениях, которых те не совершали. Одним из сотрудников больницы, чье имя упоминалось в жалобе, был Виктор Шеянов.

Однако проверки в саратовском управлении ФСИН начались только после того, как в 2021 году на YouTube было опубликовано видео с доказательствами сексуального насилия и пыток осужденных. Правозащитники тогда поясняли, что в ролике зафиксированы как минимум четыре эпизода пыток, насилия, истязаний и унижений пациентов Областной туберкулезной больницы №1 (ОТБ-1) регионального УФСИН.

Видео передал для публикации бывший заключенный Сергей Савельев, вышедший на свободу. На основании предоставленных им сведений был выпущен документальный фильм, в котором поименно перечислялись должностные лица ФСИН, предположительно причастные к пыткам в больнице.

После публикации видео ФСИН начала ведомственную проверку, для контроля за ней глава ведомства направил в Саратовскую область группу сотрудников из центрального аппарата. Затем проверку организовала Генпрокуратура, а Следственный комитет сообщил о возбуждении первого уголовного дела — об изнасилованиях, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В тот же день глава регионального УФСИН, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку.

25 ноября 2021 года президент России Владимир Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова. На волне скандала также лишились работы начальник больницы Павел Гаценко, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник оперативного отдела майор внутренней службы Антон Бочков и начальник отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев. Гаценко и Мальцев были арестованы.

В конце 2021 года в Госдуму был внесен подготовленный Советом Федерации и аппаратом омбудсмена законопроект об отдельном наказании за пытки в колонии — до 10 лет лишения свободы. Как подчеркивала сенатор Людмила Нарусова, в этом документе впервые пытки фигурировали как самостоятельный состав преступления. Закон был принят летом 2022 года и тогда же вступил в силу.

Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что по возбужденным тогда делам удалось установить 44 эпизода преступлений, связанных с превышением должностных полномочий, вымогательством, убийствами и изнасилованиями.

Следствие пришло к выводу, что экс-начальники ОТБ-1 и отдела безопасности создали преступную группу с участием осужденных, которых склоняли к насильственным действиям в отношении других заключенных с целью «устрашения» и вымогательства денег. Сейчас это уголовное дело слушается в Московском областном суде.