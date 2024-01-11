В Рязанском областном суде коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт ранее осужденному фигуранту дела «Сети»* Максиму Иванкину — его обвиняют в убийстве двух человек. Как сообщили «Медиазона»** и «НеМосква» со ссылкой на источники в зале суда, присяжные сочли, что молодой человек не заслуживает снисхождения, а значит, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

В феврале 2020 года Приволжский окружной военный суд приговорил Иванкина и еще шесть человек к длительным тюремным срокам по делу о сообществе «Сеть»*. В отношении Иванкина параллельно также расследовали дело об убийстве.

По версии обвинения, в апреле 2017 года молодой человек и его приятель Алексей Полтавец убили двух своих друзей — 19-летнюю Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева, заманив их в лес. Это произошло после того, как все четверо уехали из Пензы в Рязань, чтобы избежать уголовного преследования по делу о распространении наркотиков. Следствие считает, что Иванкин и Полтавец убили своих спутников, поскольку те хотели вернуться и сдаться полиции.

О предполагаемой причастности к убийству Иванкина и Полтавца стало известно из текста «Медузы»***, который был опубликован в феврале 2020 года, спустя несколько дней после вынесения приговора фигурантам дела «Сети»*. Об убийстве изданию рассказал сам Полтавец, который, опасаясь уголовного преследования, уехал из России на Украину. После выхода материала «Медузы»*** следователи осмотрели место предполагаемого убийства и сочли рассказ Полтавца достоверным.

Иванкин не признал вину, а также утверждал, что дал признательные показания под пытками. По его словам, лояльные тюремной администрации заключенные избивали его, угрожали сексуализированным насилием и вынудили написать явку с повинной, в которой он изложил подробности убийства, соответствующие рассказу Полтавца.

Дело «Сети»*

Дело «Сети»* — уголовный процесс против анархистов и антифашистов, начавшийся в октябре 2017 года. В течение нескольких месяцев в Пензе и Санкт-Петербурге по обвинению в создании террористического сообщества задержали 11 человек. По версии следствия, они планировали устроить в России серию терактов, поднять вооруженный мятеж и свергнуть действующую власть во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Московский окружной военный суд в январе 2019 года признал «Сеть»* террористической организацией.

В феврале 2020 года Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет строгого режима, Илья Шакурский — 16 лет строго режима, Андрей Чернов — 14 лет строгого режима, Максим Иванкин — 13 лет строго режима.

Пчелинцев, Чернов, Шакурский и еще два фигуранта дела Виктор Филинков и Арман Сагынбаев говорили, что дали признательные показания под пытками. О пытках против фигурантов дела «Сети»* президенту России Владимиру Путину в 2018 году докладывал тогдашний глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и член СПЧ Николай Сванидзе.

*организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России

**признана Минюстом России иностранным агентом

***признана в России иноагентом и нежелательной организацией