Южный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей Оксану Шевченко по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной по статьям о приготовлении к теракту (ч.1 ст.30, п.»б» ч.3 ст.205 УК РФ), а также о незаконном приобретении, хранении, ношении, перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч.4 ст.222.1 УК РФ).

Как установило следствие, в 2022 году украинскими спецслужбами был завербован гражданин Украины, которому было поручено сформировать группу для организации террористической атаки на главу Крыма. В эту группу вошли Оксана Шевченко и Сергей Бондарь. Они осуществляли слежку за автомобилем Аксенова. Другой участник преступной группы, Владимир Ананьев, занимался хранением необходимых компонентов для изготовления взрывного устройства.

Из Запорожской области Бондарь доставил радиоуправляемую бомбу, передатчик и приемник. Сообщники тайно разместили это устройство в гараже, который Шевченко сняла в Симферополе. Однако их попытка совершить теракт провалилась, поскольку в начале февраля 2024 года их арестовали сотрудники ФСБ.

Уголовные дела на Шевченко, Боднаря и Ананьева поступили в суд в феврале этого года. Рассмотрение первого из них прошло в марте.

В мае 2024 года Аксенов сообщил в эфире «Крым24», что за последний год на него пытались совершить покушения четыре раза. По его словам, все попытки предотвращены, а участники задержаны.

Месяцем позже Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти и девяти с половиной годам двух человек, которые, по версии ФСБ, готовили теракты против Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко. Осужденные — граждане России и Украины — были задержаны в апреле 2023 года. ФСБ назвала их «членами глубоко законспирированной агентурной группы» военной разведки Украины.

В июле того же года глава Крыма рассказал, что более десяти обвиняемых в приготовлении покушения на него ожидают приговор за свои преступления.