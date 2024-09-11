Фигуранты по делу о гибели восьмерых туристов в подземном коллекторе Москвы — Александр Ким и Никита Дубас — пытались скрыть следы преступления, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В документах указано, что «после совершения преступления [обвиняемые] предприняли меры по сокрытию следов преступления». Ким и Дубас по-прежнему остаются под стражей, поскольку «имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда».

Защита с выводами следствия не согласна и утверждает, что один из фигурантов добровольно явился следователю, чтобы разобраться в произошедшем и помочь следствию.

Экскурсия по коллекторам проходила 20 августа 2023 года. Примерно через час после начала прогулки в Москве пошел сильный ливень: уровень воды поднялся, в результате чего коллекторы затопило. Группа в это время находилась в районе станции метро «Трубная», но выбраться на поверхность не смогла.

22 августа в экстренных службах сообщили, что все восемь участников экскурсии найдены погибшими, поисковая операция завершена.

Организацией экскурсии по подземным коллекторам Неглинки в Москве занималась компания «Спутник» — ее гендиректора Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Еще один задержанный — Никита Дубас — был организатором экскурсий и руководителем диггеров.

По версии следствия, эти прогулки были незаконными. «В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — пояснял столичный СК. Baza писал, что фирма «Спутник» не была официально зарегистрирована, а ее подземные экскурсии не согласовывались с городскими службами Москвы.

Киму и Дубасу предъявили обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Оба фигуранта дела свою вину не признают. Защита Кима настаивала на том, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что «Спутник» не является организатором экскурсий и не разрабатывает маршруты.

Еще один фигурант — директор компании «Авангард» Александр Лазовский. По данным СК, после произошедшего он улетел в ОАЭ. Сейчас Лазовский объявлен в международный розыск и заочно арестован.