Трое фигурантов дела о подрывах на железнодорожных путях и объектах Минобороны России в Белгородской, Брянской и Калужской областях ― супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы, а также их знакомый Максим Косяченко — не признали вину. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

Дело рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде. После оглашения обвинительного заключения процесс продолжился в закрытом режиме. Об этом просила защита, поскольку в материалах дела называются военные объекты и их расположение.

Туриевым и Косяченко предъявлено обвинение в совершении теракта организованной группой, повлекшем значительный ущерб имуществу (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 205 УК). Все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

По версии следствия, в 2022 году подсудимые вступили в организованную преступную группу «для дестабилизации деятельности органов государственной власти» России и объектов путей связи в Белгородской и Брянской областях.

Туриевы и Косяченко, как считает следствие, собирались устроить теракты на железнодорожной инфраструктуре, искали соучастников и оружие, покупали сим-карты и обеспечивали членов группы средствами связи.

СК утверждает, что обвиняемые действовали под контролем кураторов из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В мае и июне 2023 года украинские диверсанты с помощью сим-карт российских мобильных операторов совершили подрывы участков железной дороги в Брянской и Белгородской областях.

В июле того же года была заминирована местность вблизи позиций подразделений ПВО в Белгородской области, а в августе военный аэродром в Калужской области подвергся атаке беспилотников, сообщал Следственный комитет. В сентябре 2023 года Туриевых и Косяченко задержали.

Косяченко и Татьяна Туриева не признали вину. Дмитрий Туриев признал, что отправлял сим-карты, но «категорически отрицал», что это были направлено на террористические действия.