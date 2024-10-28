Финский суд удовлетворил требование украинской энергетической компании о конфискации российских замороженных активов, расположенных в Хельсинки, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов. По данным издания, речь идет об иске украинского «Нафтогаза».

Согласно решению судебных приставов, одним из конфискованных объектов стал земельный участок по адресу Nordenskiöldinkatu 1, где расположен Российский центр науки и культуры (РЦНК). Площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. Решение об аресте вступило в силу 24 октября.

Helsingin Sanomat также сообщила об аресте других российских объектов недвижимости. В их число вошли квартиры и имущество лиц, связанных с гражданами, находящимися в санкционном списке Евросоюза.

По информации пресс-службы «Нафтогаза», все конфискованное имущество оценивается в десятки миллионов долларов. В компании уточнили, что решение финского суда является «промежуточным шагом по пути к фактическому взысканию активов» России в пользу «Нафтогаза». Само же взыскание связано с постановлением гаагского суда об убытках, которые якобы понесла украинская энергетическая компания в 2014 году, после утраты активов в Крыму.

Весной 2023 года суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить группе украинского «Нафтогаза» компенсацию в размере $5 млрд за убытки и утраченное имущество в Крыму. Руководство украинской компании также предупреждало, что в случае отказа Москвы исполнять решение суда, Киев будет добиваться конфискации российских активов в других странах.