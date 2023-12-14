Финляндия подпишет соглашение о военном сотрудничестве с США, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Элину Валтонен. По ее словам, благодаря этому у Хельсинки будет доступ к быстрой военной помощи со стороны Вашингтона в случае конфликта. Подписание документа назначено на 18 декабря.

Согласно договоренностям, в Финляндии выделено 15 зон, к которым американские военные будут иметь беспрепятственный доступ. Там же войска США смогут хранить необходимые боеприпасы и технику. В числе этих объектов четыре авиабазы, военный порт и железная дорога на севере страны, рядом с которой у американцев будет склад. Среди прочего, там расположены пути, ведущие к российской границе.

Кроме того, американские военные смогут проводить учения на территории Финляндии, а также базироваться в стране на постоянной основе. Однако, как подчеркнули представители оборонного сектора США, пока таких планов у них нет.

Reuters со ссылкой на официальные лица отмечает, что Финляндия не допустит хранения и транспортировки по своей территории ядерного и биологического оружия, а также противопехотных мин.

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года — это 31-я страна, которая входит в альянс. Заявку на вступление в военный блок финские власти подали после начала военных действий на Украине. Тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать в Финляндии свои войска и оружие без согласия самой страны. НАТО проводит учения во многих странах, а также размещает там морские и воздушные силы, но не постоянные базы, добавил генсек.

Вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО подавала и Швеция, однако процесс присоединения Стокгольма к альянсу затянулся из-за непростых отношений между Швецией и Турцией. Reuters указывает, что на прошлой неделе Швеция подписала с США соглашение о военном сотрудничестве и предоставила американским войскам доступ к 17 районам, включая четыре авиабазы, один порт и пять военных лагерей.

Подобные соглашения с США также есть у Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии. Кроме того, утверждения ждет соглашение с Данией