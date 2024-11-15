Признаков того, что Украина занимается созданием ядерной бомбы, нет, поэтому всерьез такую перспективу пока обсуждать не стоит. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

Таким образом он прокомментировал публикацию The Times, в которой со ссылкой на доклад для украинского Минобороны говорится, что в случае прекращения военной помощи от Вашингтона Киев может создать простую ядерную бомбу за пять лет.

При этом эксперт отметил, что технически Украина действительно может создать ядерное оружие «путем каких-то усилий, трат денежных средств и времени», поскольку имеет на своей территории необходимые ресурсы, навыки и знания.

Ожаровский пояснил, что у этой страны есть исследовательские ядерные реакторы и атомные электростанции, поскольку СССР буквально застроил ее ими. Поэтому по классификации МАГАТЭ в реестре стран, которые обладают ядерными энергетическими установками, Украина относится к категории пороговых.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что Украина располагает отработавшим ядерным топливом атомных электростанций, в котором содержится плутоний — «правда, немного худшего качества». Однако, если речь идет о плутониевой бомбе, то, создавая ее, невозможно обойтись без испытаний и перевозки «огромного количества того самого отработавшего топлива с содержанием плутония».

При этом, по словам Ожаровского, пока не существует никакого отчета МАГАТЭ, в котором бы утверждалось, что на основании определённых признаков можно сделать вывод о том, что Украина готовится к созданию ядерного оружия.

«Пока не будет заявления МАГАТЭ, планы того или иного государства не стоит обсуждать всерьез. Подытожу: технически создание атомной бомбы Украиной возможно, но никаких признаков, что это не политические заявления, на сегодняшний день нет», — заключил эксперт.