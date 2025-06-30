Свердловский областной суд назначил 15 лет колонии строгого режима вожатому уральского санатория «Соколиный камень» Дмитрию Воложанину, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК). Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов региона.

Мужчине также запретили в течение 10 лет заниматься воспитанием несовершеннолетних и обязали его выплатить 300 тыс. рублей потерпевшим в качестве компенсации морального вреда. Осужденный признал вину частично. У защиты есть 15 суток на обжалование приговора.

Согласно материалам дела, от действий вожатого осенью 2023 года пострадали трое мальчиков от 11 до 13 лет. Воложанин, работавший воспитателем в лечебном санатории «Соколиный камень» в Первоуральске, сказал им, что разрешит нарушать диету и есть чипсы, снеки и конфеты, а также пользоваться смартфоном сверх дозволенного времени, если они будут ночью наедине с ним заниматься физкультурой в нижнем белье или голышом.

О задержании вожатого за домогательства к детям стало известно в ноябре 2024 года. Телеграм-канал SHOT писал, что на мужчину пожаловались пятеро мальчиков 12-13 лет. Они рассказали родителям, что тот приставал к ним, трогал за интимные места и вел «грязные речи». Как отмечалось в публикации, все дети были в санатории в разные смены. К 35-летнему Воложанину при этом ранее не было никаких претензий.

Вожатый, с которым тогда связался сайт E1.RU, говорил, что не в курсе происходящего. «Я действительно работал в этом детском лагере, может быть, там были какие-то проблемы с одним мальчиком, который вел себя плохо», — утверждал он. Мужчина добавил, что двумя месяцами ранее приходил «какой-то запрос от прокуратуры», сути которого он не раскрыл.

Комментируя сообщение SHOT о претензиях к нему со стороны детей, мужчина также выразил недоумение. «Что значит трогал и гладил? Я всегда обнимаю детей, и они меня тоже. Это обычные обнимашки. Что меня сейчас за это посадят?» — цитировал его портал.