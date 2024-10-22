В Германии умер создатель заблокированной в России онлайн-библиотеки Flibusta («Флибуста»), скрывавшийся за псевдонимом Stiver (его настоящее имя неизвестно.). Об этом сообщается на сайте проекта.

На форуме библиотеки опубликовали предсмертное сообщение, которое Stiver попросил опубликовать сегодня 22 октября, «если все пойдет по плану». В нем создатель онлайн-библиотеки заявляет о намерении воспользоваться услугой ассистированного суицида (одна из форм эвтаназии) в воскресенье, 20 октября.

«Если не отпишусь в понедельник, значит сработало», — говорится в сообщении.

Как следует из текста сообщения, оно было написано за три дня до смерти, 19 октября.

В то же время в аккаунте Flibusta в соцсети X появилось сообщение с текстом «R.I.P.»

В конце сентября Stiver объявил об окончании работы Flibusta из-за того, что у него нашли опухоль головного мозга «неприличных размеров». Позднее он сообщил, что сайт продолжит работу. «Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — написал Stiver.

Stiver запустил Flibusta осенью 2009 года на базе другой онлайн-библиотеки «Либрусек», которую позже заблокировали в России. Администрация последней тогда решила договориться о сотрудничестве с крупными издателями и начала взимать плату за скачивание книг. При создании Flibusta проживающий в Германии Stiver исходил из желания сохранить возможность бесплатного скачивания книг.

В 2015 году Роскомнадзор заблокировал Flibusta по иску издательства «Эксмо», которое обвинило ресурс в нарушении своих авторских прав на издание книг Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Золотые яблоки Солнца». Весной 2016 года Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке онлайн-библиотеки.