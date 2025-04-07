Индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, который включает показатели 30 крупнейших акционерных компаний Германии, утром 7 апреля открылся снижением на 10%. Об этом сообщает Spiegel online. Как отмечает портал, немецкая фондовая биржа следует за падением на азиатских фондовых рынках.

«Ведущий индекс DAX в начале торгов упал примерно на 10 процентов — в последнее время он смог лишь немного восстановиться, упав на 7,34 процента до 19 127,01 пункта», — сообщает Spiegel online.

Причем Dax терпит крупные потери третий день подряд. Таким образом, барометр фондового рынка зафиксировал крупнейшую недельную потерю с весны 2022 года, которая была реакцией на начало полномасштабного военного конфликта на Украине. Нынешняя реакция — на торговые тарифы администрации Трампа. «Нет никаких признаков смягчения таможенного конфликта между США и Европейским союзом», — отмечает The Guardian.

«Сейчас нервы на пределе», — прокомментировал ситуацию немецкий эксперт по финансовому рынку Андреас Липков.

«Фондовые рынки Азии и Европы резко упали в понедельник после того, как Дональд Трамп заявил, что иностранным правительствам придется заплатить «много денег», чтобы отменить масштабные пошлины, которые он охарактеризовал как «лекарство»», — отмечает The Guardian.

Вот как еще отреагировали фондовые рынки в Европе, рухнувшие на открытии. Так, в Лондоне FTSE 100 упал на 488 пунктов, или на 6%, доведя индекс до 7566 пунктов — самого низкого уровня с февраля 2024 года. Все акции британского индекса «голубых фишек» упали, при этом среди лидеров падения оказались акции горнодобывающих компаний, банков и инвестиционных компаний.

Французский CAC 40 упал на 4%, а итальянский FTSE MIB потерял почти 6%.

Азиатские рынки также «открылись в понедельник утром падением почти по всем направлениям, поскольку опасения по поводу глобальной рецессии, вызванной введением пошлин, продолжали оказывать влияние на рынки», передает The Guardian.

Базовый японский индекс Nikkei 225 упал на 8%, а гонконгские и китайские акции также упали: гонконгский индекс Hang Seng упал на 12%. Акции китайских технологических компаний Alibaba и Tencent упали более чем на 8%. В Южной Корее торги по индексу Kospi были остановлены на пять минут в 9:12 утра из-за резкого падения акций.