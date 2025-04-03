Фонды неправительственной организации Elton John AIDS Foundation признаны нежелательными в России, сообщает в пресс-служба Генпрокуратуры.

«НПО активно участвуют в информационной кампании «коллективного Запада» по дискредитации традиционных ценностей и эскалации социальной напряженности», — сказано в сообщении.

Фонд Elton John AIDS Foundation* был основан британским певцом Элтоном Джоном. В 1992 году организацию учредили в США, в 1993-м — в Великобритании. Фонды исполнителя являются одной из крупнейших в мире благотворительных организаций по борьбе со СПИДом.

В пресс-релизе Генпрокуратуры сказано, что Elton John AIDS Foundation* «в большей степени сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола», а к «защите духовно-нравственных ценностей» относятся негативно.

«У нас в стране британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранных агентов», — добавили в ведомстве.

* Деятельность организации признана нежелательной на территории России