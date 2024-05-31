В Санкт-Петербурге задержали велоактивиста и исполнительного директора ассоциации «Пошли-поехали» Германа Мойжеса, пишет «Фонтанка». По данным издания, на него завели дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). У близких Мойжеса подтверждения этой информации нет, отметила «Бумага»*.

Как утверждает «Фонтанка», Мойжеса задержали 28 мая в Адмиралтейском районе Петербурга, когда он ехал на велосипеде по набережной Крюкова канала. Издание отмечает, что сначала несколько машин пытались остановить его, но он увернулся и поехал дальше. Позднее те же автомобили приехали к дому на набережной Фонтанки, где часто проходят квартирантки. Там его задержали.

Сейчас, по данным «Фонтанки», велоактивист находится в московском СИЗО «Лефортово». При этом решения об аресте Мойжеса в базе судов Москвы и Санкт-Петербурга издание не обнаружило. В чем именно обвиняется мужчина — также неизвестно.

«Фонтанка» выяснила, что Мойжес должен был «на днях» вылететь в Германию за своей родственницей, чтобы помочь ей приехать на лето в Россию.

Герман Мойжес родился в Петербурге, но в 1995 году его семья переехала в Кельн — тогда Мойжесу было 10 лет. В Германии он окончил школу и университет по направлению юриспруденция. Также Мойжес учился в СПбГУ и МГИМО, получил в России магистерскую степень по правоведению.

В Петербурге Мойжес известен как велоактивист и исполнительный директор компании «Пошли-поехали», которая занимается развитием велосипедной и пешеходной инфраструктуры. На сайте ассоциации также указано, что она «борется за создание безопасной, доступной, комфортной инфраструктуры и экологически чистого и здорового города для всех жителей и гостей [Петербурга]».

17 мая в компании проходили выборы нового исполнительного директора. На сайте «Пошли-поехали» указаны четыре кандидатуры на этот пост, среди которых Мойжеса нет. Результаты голосования не приведены. Герман Мойжес по-прежнему числится как исполнительный директор организации.

Среди прочего, Мойжес — юрист и управляющий партнер в группе компаний «Аверс Германия», которая в том числе занимается сопровождением процесса получения ВНЖ в Германии «для состоятельных граждан России, Казахстана, Украины и других стран».

«Я веду миграционные дела. Точнее сказать, помогаю в оформлении вида на жительство в Германии, в ЕС состоятельным людям. <…> У меня есть юридическая фирма в Петербурге и в Кельне», — рассказывал Мойжес в интервью газете «Еврейская панорама».

На совещании в Законодательном собрании Петербурга в феврале 2024 года Мойжес сообщал, что устал от постоянных нападок на него в соцсетях за то, что он выступает за введение платных парковок в городе. «Про меня пишут, что я гражданин Германии, как будто это является нарушением закона», — отмечал он.

*включена Минюстом России в реестр иноагентов