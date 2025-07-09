Утром 9 июля в Московской области сотрудники СКР и ФСБ провели обыски у главы Михайловского театра и МХАТ имени Горького Владимира Кехмана. Как сообщает «Фонтанка», визит силовиков к театральному деятелю может быть связан с уголовным делом по ч.4 ст. 160 УК (растрата или присвоение в особо крупном размере).

По данным издания, следственные мероприятия связаны с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ. Работы в театре велись несколько лет, а открытие сцены было запланировано на октябрь 2025 года. Процессуального решения о задержании Кехмана пока нет.

Как уточняет источник «Известий», Следственный комитет завел уголовное дело по материалам ФСБ. По делу проходят несколько неустановленных лиц. По информации собеседника издания, пока Кехмана пригласили в СК в качестве свидетеля.

Владимир Кехман был назначен на должность гендиректора МХАТ имени Горького 27 октября 2021 года. Он совмещает эту должность с позицией худрука петербургского Михайловского театра. Одним из первых его решений стал перенос на неопределенный срок спектакля «Чудесный грузин» Ренаты Сотириади с участием Ольги Бузовой якобы из-за плохих продаж билетов.

Вскоре после назначения на должность гендиректора МХАТ Кехман объявил о грядущих «жесточайших» сокращениях в «нетворческой» части коллектива, а также рассказал о неудовлетворительном, с его точки зрения, финансово-экономическом состоянии театра, руководство которым он принял.

Владимир Кехман ранее привлекался к уголовной ответственности по делу о мошенничестве. В 2012 году возглавляемая им компания JFC обанкротилась, после чего банки-кредиторы обвинили ее руководство в хищении кредитных средств.

В частности, «Сбербанк» обвинял фигурантов в присвоении 6 млрд рублей, при этом совокупные требования кредиторов превышали 18 млрд рублей. Разбирательство велось параллельно в российских и британских судах, поскольку основные активы находились под юрисдикцией Великобритании. В 2017 году российское производство по делу закрыли за сроком давности, а год спустя Лондонский Высокий суд вынес решение о признании Владимира Кехмана виновным в мошеннических действиях.