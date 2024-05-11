Новые кадры с упавшим реку Мойку в Санкт-Петербурге автобусом опубликовала «Фонтанка». На записи из салона автобуса видно, как водитель пытался вырулить перед падением.

«На первом видео водитель пытается вырулить, но безуспешно. На втором видео — при повороте с Крюкова канала автобус врезается в поребрик Большой Морской, его отбрасывает к якорям Военно-морского музея, а уже оттуда через встречную он пробивает ограждение Поцелуева моста и падает в реку Мойка», — пишет издание.

Что известно о падении автобуса в Мойку

Автобус с пассажирами упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге днем 10 мая. По предварительным данным, водителю транспортного средства стало плохо за рулем, из-за чего он выехал на встречную полосу, снес несколько ограждений, зацепил две машины, и, сделав крюк, слетел в воду.

В результате ДТП погибли семь человек. Как пишет «Фонтанка», всего в автобусе было девять человек, выжили только водитель и 56-летний пассажир, который находится в больнице в тяжелом состоянии.

Компанию «Такси», владеющую упавшим в петербургскую реку Мойку пассажирским автобусом, за последние 2,5 года штрафовали 23 раза. По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, причиной для этого становилось «осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий лицензии». На сайте общественного городского транспорта Санкт-Петербурга указано, что ООО «Такси» владеет автобусами, обслуживающими 11 маршрутов города.

Следственный комитет России завел против компании-владельца автобуса уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ). Водителя автобуса — 44-летнего Рахматшоха Курбонова — задержали, в отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек»), пишет телеграм-канал SHOT. Мужчине, который пока находится в больнице, грозит до пяти лет колонии.